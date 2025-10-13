HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación
PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     PJ ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación     
Cine y series

Hollywood se despide de Diane Keaton: "Nació para ser una estrella de cine"

Jane Fonda, Nancy Meyers y Woody Allen se despiden de la icónica actriz fallecida el sábado a los 79 años.

Diane Keaton se consolidó como una destacada actriz e ícono. Foto: AP
Diane Keaton se consolidó como una destacada actriz e ícono. Foto: AP

“Nunca fui parte de la tribu, aunque me gustaba el espectáculo”, le dijo Diane Keaton a Interview. La actriz fue una figura icónica del cine, pero parecía no ser consciente de ese impacto. En una entrevista en homenaje a la carrera de la directora Nancy Meyers, quien la dirigió en El padre de la novia, Baby Booms y Alguien tiene que ceder, la ganadora del Óscar descartó los elogios de la directora.

“Aquí es donde Nancy perdió la cabeza. Yo no soy dinámica”, contestó a Vulture. “Ella, en cambio, es dinámica”. Era pandemia y Keaton repasaba sus días en los sets y recordaba una película sobre la vida de los actores. “Se odian a sí mismos. No hicieron bien la escena. Se vuelven locos. Y creo que eso es en gran medida lo que sentimos. A veces no te va bien y lamentas no haber podido recomponerte. Es cierto”.

PUEDES VER: Jason Day: “La manera en que cae una dictadura en Perú para que aparezca una democracia frívola sería un buen thriller”

lr.pe

Desde el sábado, Hollywood le ha rendido homenajes. Jane Fonda reaccionó en Instagram: “Ella siempre fue una chispa de vida y luz, constantemente riéndose de sus propias debilidades, siendo ilimitada creativa en su actuación, su armario, sus libros, sus amigos, sus hogares, su biblioteca, su visión del mundo. Única es lo que era. Y, aunque ella no lo sabía o no lo admitiría, ¡era una buena actriz!”.

En Estados Unidos, los que la entrevistaron hacen paralelos de su vida y de Annie Hall, su personaje en la cinta de Woody Allen. “Nunca leí ni una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que ella tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba que la película era un éxito artístico”, escribió el cineasta este lunes a The Free Press.

La historia se basó en ella y en su relación real con el director. Ambos continuaron siendo amigos y la actriz lo defendió cuando varios actores se alejaron de él ante las denuncias de abuso. “Es mi amigo y sigo creyendo en él”, tuiteó Keaton.

Más allá de su carrera ligada al director de Manhattan, la actriz, que solía evadir algunas preguntas diciendo que “no era tan lista”, dirigió películas independientes, entre ellas, el documental Heaven: reúne a personajes a los que les pregunta sobre la muerte. También dirigió uno de los capítulos de la serie Twin Peaks, publicó sus memorias y libros de fotografías.

“No tenía miedo, era como nadie”

En los premios AFI 2017 Meryl Streep la homenajeó así: “Me enamoré de ella más o menos al mismo tiempo que todos los demás, con Annie Hall. Tenía la conciencia en movimiento de un colibrí. Está aquí, luego allí, y después allá arriba... y es tan difícil de atrapar”.

En ese escenario, Al Pacino, su expareja, describió su personalidad recordando el rodaje de El Padrino. “En un restaurante llamado Patsy’s, con el pequeño grupo del reparto de El Padrino. Allí estaba Marlon Brando. Él, el padrino, presidiendo la mesa. Recuerdo que se levantó muy pronto para presentarse y se acercó a Diane. Le dijo: ‘Hola, Diane, soy Marlon Brando’. Y ella le miró, le dio la mano y dijo: ‘Sí, vale, bien, de acuerdo’. Esa es Diane”.

PUEDES VER: Eduardo Adrianzén: "Las conquistas sociales nunca se dan por hechas"

lr.pe

   A lo largo de los años, defendió su independencia y soltería. En sus cincuenta, adoptó a Dexter y Duke. Aunque no se revelaron detalles de su deceso, en más de una oportunidad habló acerca de su salud y del tipo de cáncer de piel que había padecido su padre y ella. Su primer diagnóstico lo tuvo a los 21 años y, como actriz de teatro en Broadway, había sufrido un trastorno alimenticio. “Bajé mucho de peso y lo mantuve durante más de un año”, explicó a People en 2017. “Me convertí en una experta en ocultarme”.

   Sobre los meses previos a su muerte, la revista People citó a fuentes cercanas. “Fue tan inesperado. Especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu. Fue desgarrador para todos los que la amaban”.

Nancy Meyers la despidió recordando su legado. “Como cinéfila, estoy con todos ustedes: hemos perdido a una gran figura. Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años. No tenía miedo, era como nadie, nació para ser una estrella de cine, su risa podía alegrarte el día y, para mí, conocerla y trabajar con ella, cambió mi vida”.

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reparto de ‘Inexpertos’: ¿Quién es quién en la película de comedia juvenil más exitosa del momento en Netflix?

Reparto de ‘Inexpertos’: ¿Quién es quién en la película de comedia juvenil más exitosa del momento en Netflix?

LEER MÁS
'Reclutas' reparto Netflix: lista de actores y personajes de la serie 'Boots'

'Reclutas' reparto Netflix: lista de actores y personajes de la serie 'Boots'

LEER MÁS
‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

‘Alfa y Bravo’: trama, reparto y todo sobre la nueva comedia peruana que marca el debut de Sibenito y 'Cholo Soy' en el cine

LEER MÁS
Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno y reparto de la nueva serie de suspenso

Jason Day protagoniza 'La huésped' en Netflix: fecha de estreno y reparto de la nueva serie de suspenso

LEER MÁS
Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Bonos Activos esto se sabe HOY, 13 de octubre: Bono de Guerra vía Sistema Patria y próximos subsidios de Nicolás Maduro con aumento

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Cine y series

'Reclutas' reparto Netflix: lista de actores y personajes de la serie 'Boots'

Una sátira de los años 80: “La hoguera de las vanidades”, película de Brian de Palma

‘Caramelo’, final explicado de la película de Netflix: ¿qué ocurrió entre Pedro y su fiel perro?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025