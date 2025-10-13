Hollywood se despide de Diane Keaton: "Nació para ser una estrella de cine"

“Nunca fui parte de la tribu, aunque me gustaba el espectáculo”, le dijo Diane Keaton a Interview. La actriz fue una figura icónica del cine, pero parecía no ser consciente de ese impacto. En una entrevista en homenaje a la carrera de la directora Nancy Meyers, quien la dirigió en El padre de la novia, Baby Booms y Alguien tiene que ceder, la ganadora del Óscar descartó los elogios de la directora.

“Aquí es donde Nancy perdió la cabeza. Yo no soy dinámica”, contestó a Vulture. “Ella, en cambio, es dinámica”. Era pandemia y Keaton repasaba sus días en los sets y recordaba una película sobre la vida de los actores. “Se odian a sí mismos. No hicieron bien la escena. Se vuelven locos. Y creo que eso es en gran medida lo que sentimos. A veces no te va bien y lamentas no haber podido recomponerte. Es cierto”.

Desde el sábado, Hollywood le ha rendido homenajes. Jane Fonda reaccionó en Instagram: “Ella siempre fue una chispa de vida y luz, constantemente riéndose de sus propias debilidades, siendo ilimitada creativa en su actuación, su armario, sus libros, sus amigos, sus hogares, su biblioteca, su visión del mundo. Única es lo que era. Y, aunque ella no lo sabía o no lo admitiría, ¡era una buena actriz!”.

En Estados Unidos, los que la entrevistaron hacen paralelos de su vida y de Annie Hall, su personaje en la cinta de Woody Allen. “Nunca leí ni una sola crítica de mi trabajo y solo me importaba lo que ella tuviera que decir al respecto. Si a ella le gustaba, consideraba que la película era un éxito artístico”, escribió el cineasta este lunes a The Free Press.

La historia se basó en ella y en su relación real con el director. Ambos continuaron siendo amigos y la actriz lo defendió cuando varios actores se alejaron de él ante las denuncias de abuso. “Es mi amigo y sigo creyendo en él”, tuiteó Keaton.

Más allá de su carrera ligada al director de Manhattan, la actriz, que solía evadir algunas preguntas diciendo que “no era tan lista”, dirigió películas independientes, entre ellas, el documental Heaven: reúne a personajes a los que les pregunta sobre la muerte. También dirigió uno de los capítulos de la serie Twin Peaks, publicó sus memorias y libros de fotografías.

“No tenía miedo, era como nadie”

En los premios AFI 2017 Meryl Streep la homenajeó así: “Me enamoré de ella más o menos al mismo tiempo que todos los demás, con Annie Hall. Tenía la conciencia en movimiento de un colibrí. Está aquí, luego allí, y después allá arriba... y es tan difícil de atrapar”.

En ese escenario, Al Pacino, su expareja, describió su personalidad recordando el rodaje de El Padrino. “En un restaurante llamado Patsy’s, con el pequeño grupo del reparto de El Padrino. Allí estaba Marlon Brando. Él, el padrino, presidiendo la mesa. Recuerdo que se levantó muy pronto para presentarse y se acercó a Diane. Le dijo: ‘Hola, Diane, soy Marlon Brando’. Y ella le miró, le dio la mano y dijo: ‘Sí, vale, bien, de acuerdo’. Esa es Diane”.

A lo largo de los años, defendió su independencia y soltería. En sus cincuenta, adoptó a Dexter y Duke. Aunque no se revelaron detalles de su deceso, en más de una oportunidad habló acerca de su salud y del tipo de cáncer de piel que había padecido su padre y ella. Su primer diagnóstico lo tuvo a los 21 años y, como actriz de teatro en Broadway, había sufrido un trastorno alimenticio. “Bajé mucho de peso y lo mantuve durante más de un año”, explicó a People en 2017. “Me convertí en una experta en ocultarme”.

Sobre los meses previos a su muerte, la revista People citó a fuentes cercanas. “Fue tan inesperado. Especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu. Fue desgarrador para todos los que la amaban”.

Nancy Meyers la despidió recordando su legado. “Como cinéfila, estoy con todos ustedes: hemos perdido a una gran figura. Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años. No tenía miedo, era como nadie, nació para ser una estrella de cine, su risa podía alegrarte el día y, para mí, conocerla y trabajar con ella, cambió mi vida”.