Entretenimiento

Anuel AA en Lima 2025: Anuncian nueva fecha para su concierto en Perú tras suspender su show del 17 de octubre

Anuel AA pospuso su presentación de este viernes 17 de octubre por razones de "fuerza mayor". Ahora, el espectáculo se realizará en una nueva fecha y en un nuevo lugar.

El concierto de Anuel AA, que debía realizarse el 17 de octubre en Costa 21, se reprogramará para el 5 de diciembre en la Arena Monumental de Lima. Foto: difusión.
El concierto de Anuel AA, que debía realizarse el 17 de octubre en Costa 21, se reprogramará para el 5 de diciembre en la Arena Monumental de Lima. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Octubre ha sido un mes difícil para la realización de conciertos debido a la ola de criminalidad. Artistas como Gian Marco, Milder Oré y William Luna tuvieron que suspender sus conciertos en Perú. A esta postergación de eventos se sumó el espectáculo que iba a ofrecer el cantante puertorriqueño Anuel AA en Lima este viernes 17 de octubre.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que el concierto de Anuel AA en Lima se tuvo que suspender por “fuerza mayor”. El concierto en Perú, originalmente agendado para el viernes 17 de octubre en Costa 21, será reprogramado para el viernes 5 de diciembre, en un nuevo recinto: Arena Monumental.

El concierto de Anuel AA en Lima formará parte de una nueva etapa en la carrera del cantante, donde repasará sus grandes éxitos como ‘Secreto’, ‘Tú no lo amas’, 'Ella quiere beber', 'China', 'Hasta que Dios diga' y ‘La bebesita’. Además, el artista boricua presentará temas de su más reciente producción discográfica, ‘Real Hasta la Muerte 2’.

PUEDES VER: Gian Marco suspende su gira por Perú tras ataque a Agua Marina: 'No se puede celebrar cuando hay tanto dolor'

lr.pe

¿Qué pasará con las entradas para el concierto de Anuel AA?

Iguana Producciones, empresa productora encargada del concierto de Anuel AA, informó que las entradas adquiridas para el espectáculo del 17 de octubre conservarán plena validez para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show. Para mayor información o consultas, pueden escribirnos a hola@iguanalive.com o al WhatsApp +56 9 5766 0206. Las personas que deseen solicitar la devolución de su compra podrán hacerlo a través de teleticket.com, entre los días 23 y 30 de octubre. Nos vemos el viernes 5 de diciembre para disfrutar juntos el regreso del dios del trap”, comentó la productora.

