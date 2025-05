Inmigrantes buscan borrarse tatuajes considerados 'sospechosos' por la administración Trump: ¿cómo son?

El impacto de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump sigue siendo palpable en la vida de muchos inmigrantes en los Estados Unidos. En medio de la incertidumbre que genera el temor a la deportación, una tendencia ha comenzado a hacerse notar. Los inmigrantes están buscando borrar o cubrir tatuajes que se han considerado “sospechosos” por las autoridades. Diseños como el lema "Real Hasta La Muerte", de Anuel AA, que se ha asociado erróneamente con pandillas, se encuentran entre los más solicitados para ser ocultados. Lo que antes era un símbolo de admiración hacia un artista, ahora puede ser percibido como una señal de pertenencia a un grupo delictivo, lo que puede complicar la situación migratoria de muchos.

Este fenómeno no solo se limita a los tatuajes populares de ciertos artistas, sino que abarca símbolos como coronas, estrellas, trenes y logotipos de marcas populares como Air Jordan. Según la administración Trump, estos tatuajes pueden ser indicativos de vinculación con pandillas, lo que ha llevado a muchos inmigrantes a reconsiderar sus diseños y buscar tatuadores dispuestos a cubrirlos. Las historias de personas como Olga, una joven venezolana que se arrepiente de su tatuaje por las repercusiones que ha tenido en su seguridad, reflejan la complejidad de este fenómeno.

Símbolos como coronas, estrellas, trenes y logotipos de marcas populares como Air Jordan, pueden ser indicativos de vinculación con pandillas. Foto: US BORDER PATROL

La influencia de la administración Trump sobre los tatuajes “sospechosos”

Desde la llegada de Trump al poder, una de las principales preocupaciones del gobierno estadounidense fue la lucha contra las pandillas, especialmente las que operan dentro de las comunidades latinas. En este contexto, una lista de tatuajes considerados indicativos de pertenencia a pandillas fue elaborada. El lema “Real Hasta La Muerte” de Anuel AA se convirtió en uno de los símbolos más controversiales, debido a su vinculación con el Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha ganado notoriedad en la región. Para Olga, este tatuaje, que en su caso fue una expresión de admiración por el reguetonero, representa un riesgo en su vida diaria. En su testimonio, ella menciona que ha visto a varios venezolanos ser detenidos debido a tatuajes similares.

"Yo me lo hice porque me gusta mucho ese cantante. Siempre he sido fanática de él. Si dijera ‘Los pollitos dicen pío’, igual me la hubiera tatuado", explicó Olga. “De todos modos, ahora es mejor que vaya a hacerme otra cosa arriba. Me da lo mismo lo que sea. Que nadie se entere de que yo soy ‘Real Hasta La Muerte’”, agregó.

Los tatuajes, por lo tanto, se han convertido en un factor de riesgo para los inmigrantes, quienes, para evitar ser estigmatizados o incluso detenidos, buscan borrar o modificar estos diseños. La creciente demanda de modificación de tatuajes en ciudades como Houston y Texas, lugares con alta concentración de inmigrantes, es un reflejo de esta preocupación. Tatuadores en la región han observado cómo las personas se acercan a sus estudios buscando soluciones para ocultar o alterar tatuajes que podrían ser considerados como señales de vinculación con pandillas.

La respuesta de los tatuadores a la criminalización de los diseños

La industria del tatuaje, que históricamente ha sido vista como una forma de arte personal, ahora se enfrenta a un dilema ético en relación con los diseños asociados con las pandillas. Tatuadores como Julio, un cubano con años de experiencia en Texas, han explicado cómo, aunque algunos diseños, como el lema de Anuel AA, se han hecho populares entre los adolescentes hispanohablantes, estos también se han asociado con grupos criminales. Julio asegura que ha rechazado solicitudes para realizar tatuajes como el mencionado, pues aunque culturalmente es un símbolo común, la percepción pública puede llevar a consecuencias no deseadas. "La frase ‘Real Hasta La Muerte’ me la pidieron una vez y me negué. No me gusta hacer cosas de ese tipo, pero esa frase es algo cultural. No creo que haya ninguna criminalidad relacionada. Por lo general se lo tatúan adolescentes de habla hispana”, comenta Julio.

Por otro lado, Manuel Fernández, otro tatuador en Houston, comenta que la demanda de modificación de tatuajes de la lista ha aumentado, especialmente entre aquellos que buscan evitar problemas con las autoridades migratorias. Sin embargo, también existe una postura crítica hacia las políticas que vinculan tatuajes comunes con comportamientos criminales. Artistas como Keon Ostby, de Phoenix, Arizona, opinan que tatuajes como coronas o trenes no deberían ser considerados señales de delincuencia, pues son símbolos ampliamente utilizados en la cultura popular y no tienen un vínculo directo con las pandillas. "Usar tatuajes como prueba para la deportación es una tontería. Ninguna de las imágenes de la lista incita al odio, y son diseños muy comunes. Si no se nos permitiera tatuar estos diseños, muchos ciudadanos normales, respetuosos de la ley y contribuyentes no podrían tatuarse", señala Ostby. “Nadie puede inventar ni asumir la razón de un tatuaje. Solo quien lo lleva lo sabe”, agrega.