Pamela Franco y Christian Domínguez terminaron su relación tras descubrirse múltiples infidelidades por parte del cumbiambero. Una de las figuras involucradas fue Alexa Samamé, quien ha decidido expresar públicamente su arrepentimiento. Captada por las cámaras de 'Todo se filtra', Samamé asistió a un concierto de Franco y, al ser abordada por un reportero, ofreció disculpas a la actual pareja de Christian Cueva.

Alexa Samamé se disculpa públicamente con Pamela Franco

Alexa Samamé, originaria de Chiclayo, había confesado en el programa de Magaly Medina que tuvo una relación clandestina con Christian Domínguez. En su reciente aparición pública, Alexa aprovechó el momento para pedir disculpas a Pamela Franco, señalando que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo directamente. "Yo aprendí de mi error como lo dije. Si se me da un momento para hablar con Pamela, le pido disculpas porque nunca pude hacerlo", expresó. "De manera pública, pedirle disculpas a Pamela Franco, porque nunca pude hacerlo, una disculpa de mi parte y sé que le hice daño".

El contexto en el que se dieron estas disculpas no fue casual. Durante el show de Pamela Franco, Samamé fue vista en compañía de Jean Paul Zavala, vocalista de 'Los Cinco de Oro'. Esta aparición en el concierto de Franco generó especulaciones y atrajo la atención de los medios, quienes no dudaron en aprovechar la situación para obtener declaraciones de Samamé.

Christian Domínguez amenaza con demanda a Alexa Samamé

Meses atrás, Alexa Samamé afirmó que Christian Domínguez todavía mantenía contacto con ella, lo cual provocó la molestia del cumbiambero. Domínguez negó enfáticamente estas acusaciones, calificándolas como una estrategia mediática. "Todo lo que ha dicho textualmente, que le escribí, que le mandaba (TikToks), es mentira. No es cierto que yo haya tenido algún tipo de comunicación después de lo que sucedió o que haya intentado comunicarme con ella", señaló el cantante.

El cantante también le dio un plazo a Samamé para que se retracte, advirtiendo que, de no hacerlo, tomaría acciones legales. "Jamás he intentado comunicarme con ella. Es más, le voy a dar la oportunidad que se retracte, porque si no lo hace, con lo que yo he visto (en sus declaraciones), la demandaré", advirtió en su momento el artista.