Mónica Cabrejos revela que perdió a su bebé y su pareja Iván Thays desapareció: “Me bloqueó”

Mónica Cabrejos contó uno de los episodios más duros de su vida: la pérdida de su bebé. Sin embargo, no fue solo el duelo, sino también la actitud de su entonces pareja, el escritor Iván Thays, quien desapareció tras enterarse del embarazo.

En una entrevista con el diario Trome, la periodista de 49 años contó que Thays no quiso hacerse responsable cuando le confesó que estaba esperando un hijo. “En ese momento, físicamente, obviamente fue doloroso, la circunstancia era dolorosa, porque el chico con el que yo estaba desapareció y no fue por qué no nos cuidamos, nos cuidamos”, indicó la periodista con semblante sereno, demostrando que ha logrado superar ese difícil momento.

Mónica Cabrejos admite que la pérdida de su bebé fue lo mejor para ella

Mónica Cabrejos se abrió sobre una experiencia personal dolorosa al admitir que la pérdida de su bebé fue, en retrospectiva, lo mejor para ella y para la criatura que estaba en camino. La conductora de televisión explico que, aunque difícil, la situación habría sido aún más para ambos si el embarazo hubiera continuado. “Menos mal que pasó así, porque si no creo que hubiese sido terrible, más complicado para mí y para la criatura”, afirmó a Trome.

Asimismo, confesó que el día en que le contó a Iván Thays que se encontraba esperando un hijo suyo, él la bloqueó de las redes sociales y se desapareció por completo.

“Yo le digo y ese día él desaparece. Ese día él me bloquea. Yo le digo, al día siguiente me bloqueó. Pero si tú me habías dicho para irnos a vivir juntos, yo soy la que no quiso. Claro, pero es parte de su inmadurez, de sus heridas no sanadas y de otros problemas que tienen que ver con él, no conmigo”, sentenció Mónica Cabrejos.

¿Cómo comenzó el romance entre Mónica Cabrejos e Iván Thays?

Mónica Cabrejos relató en una entrevista cómo conoció a Iván Thays, explicando que fue en uno de los talleres de escritura que él impartía. Sin embargo, durante los primeros dos meses en los que tuvieron contacto, no ocurrió nada, y la conexión surgió mucho tiempo después.

"Lo conocí cuando me matriculé en un taller que él dictaba en un reconocido centro cultural. Durante los dos meses y medio del curso, todo fue estrictamente alumna-profesor. Nunca me fijé en él", recordó Mónica.

La también escritora mencionó que, más tarde, Iván anunció un segundo taller, y fue en ese momento cuando comenzó su relación. Al principio, como en todo romance, todo parecía perfecto, y sentían que eran el uno para el otro. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro.