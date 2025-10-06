HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Moncho Berry presentará ‘Ser’, tema contra la superficialidad, en concierto en Barranco

Moncho Berry lanza 'Ser', su nuevo sencillo que propone un manifiesto contra la superficialidad y anticipa su álbum 'La lógica de Ser', que se estrenará en noviembre de 2025.

Moncho Berry contó que ‘Ser’ forma parte de lo que será su próximo disco, el cual verá la luz en noviembre. Foto: difusión.
Moncho Berry contó que 'Ser' forma parte de lo que será su próximo disco, el cual verá la luz en noviembre. Foto: difusión.

El artista peruano Moncho Berry desea hacer carrera con música propia, por lo que ha preparado un disco para mostrar lo mejor de su arte. Antes de dar a conocer su próxima producción discográfica, el cantante dio a conocer ‘Ser’, su nuevo sencillo que funciona como un manifiesto en contra de la superficialidad y un recordatorio directo: parecer no te hace ser. 

‘Ser’, que está disponible en todas las plataformas digitales, es el penúltimo adelanto de ‘La lógica de Ser’, álbum que llegará en noviembre de 2025. El videoclip salió a la luz el pasado 26 de septiembre en Youtube y ha recibido comentarios positivos.

Moncho Berry orgulloso de su tema ‘Ser’

‘Ser’ fue grabado en la ciudad de Nueva York junto al productor costarricense Julián Picado, quien ha trabajado antes con artistas de la talla de The Rolling Stones, Norah Jones, James Fauntleroy, por mencionar algunos. En su estructura, utiliza guitarras new wave, baterías intensas y voz procesada con autotune, la canción traza un puente entre el espíritu del rock alternativo y el indie latinoamericano actual, evocando la fuerza transformadora de obras como Clics modernos de Charly García, pero con una visión propia y contemporánea.

A lo largo de su carrera, Moncho Berry ha trabajado en estudios de Nueva York y Boston, además de colaborar con artistas como Oscar D’León, Daymé Arocena, Tiare, Kanaku y El Tigre, Carlos Cruzalegui, Alejandro y María Laura y Maya Endo. 

Moncho Berry anuncia concierto

Moncho Berry ofrecerá un íntimo concierto este 8 de noviembre en la Sala Osma de Barranco, donde realizará la presentación oficial de su disco, con el que reafirma una estética alternativa e indie, marcada por la experimentación con sintetizadores, guitarras eléctricas y grooves modernos, consolidando un lenguaje artístico cada vez más personal y contundente. Las entradas ya están a la venta en Joinnus. 

