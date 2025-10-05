Agenda: Shakespeare al teatro con música en vivo y vuelve el clásico 'Giselle'

Giselle vuelve a escena en el Teatro Segura

Giselle vuelve a la cartelera a cargo del Ballet Municipal de Lima. La puesta en escena en dos actos es la historia escrita por Théophile Gautier y cuenta con la música de Adolph Adam. La obra, conocida como “el ballet romántico más famoso”, narra la historia de una joven campesina enamorada de Albrecht, un noble que se hace pasar como campesino.

“Es una de las pocas obras que se ha presentado en forma continua desde su estreno en Giselle vuelve a escena en el Teatro Segura junio de 1841, en la Ópera de París, manteniendo hasta hoy gran parte de su melodía original y de la coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot”, señala la producción.

Théophile Gautier se inspiró en la novela De Alemania de Heinrich Heine para desarrollar la segunda parte de la obra. “Con la presencia de las Willis, que son muchachas que, estando enamoradas, mueren como resultado de haber sido traicionadas. Giselle representa para la danza, lo que Hamlet para el teatro, pues la acción dramática es tal que los bailarines, muy aparte de su capacidad técnica, deben ser también magníficos actores”, agregan.

La obra regresa a los escenarios con el elenco del Ballet Municipal de Lima que está dirigido por la maestra Lucy Telge. La temporada tendrá funciones en el Teatro Segura del 26 de septiembre al 12 de octubre.

Estrenan versión de As You Like It de Shakespeare

El Teatro Británico estrenó una versión de la obra As You Like It de William Shakespeare con un DJ en escena. Como te gusta es protagonizada por Carolina Cano como Rosalinda y Diego Sakuray como Orlando. “La obra celebra el amor en todas sus formas y plantea que la verdadera libertad es ser uno mismo”, comenta el director Fernando Castro.

Como te gusta transporta al público a un bosque donde se reencuentran los dos personajes desterrados. En As You Like It hay una disputa entre dos hermanos. Oliver maltrata a Orlando y le niega la herencia de su padre. Por otro lado, Rosalinda, hija de un duque, adopta la identidad de Ganimedes para protegerse. “A través del humor, la música y la interacción con el público, los asistentes verán el teatro como lo que es: un espacio de encuentro, diálogo y celebración”, añade Castro.

En el elenco están Carolina Cano, Anaí Padilla, Sebastián Ramos, Walter Ramírez, Sol Nacarino y Emmanuel Caffo. “Interpretan versiones de canciones rock y pop con arreglos originales que dan vida a un concierto teatral”, señala la producción.

La temporada va de jueves a domingo en el Teatro Británico.