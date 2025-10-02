HOYSuscripcion LR Focus

Agrupación mexicana ‘BXS Bryndis X Siempre’ llega al Parque de la Exposición junto a La Bella Luz

Con más de 30 años de trayectoria, la banda mexicana, liderada por los hermanos Guevara, interpretará clásicos y nuevas canciones, acompañados por La Bella Luz.

La agrupación romántica ‘BXS Bryndis X Siempre’ ofrecerá un concierto en Lima el 9 de noviembre de 2025, en el anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su ‘Sin Resentimientos Tour’. Foto: difusión.
‘BXS Bryndis X Siempre’, la agrupación romántica liderada por los hermanos Guadalupe ‘Lupe’ Guevara y Juan Guevara, llegará a nuestro país para ofrecer un concierto, como parte de su gira ‘Sin Resentimientos Tour’. El evento está programado para el domingo 9 de noviembre del 2025 a las 7:00 p. m. en el anfiteatro del Parque de la Exposición, ubicado en el corazón del Centro de Lima. 

Con más de 30 años de trayectoria ‘BXS Bryndis X Siempre’ ha recorrido escenarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Suiza, y Perú. En su show programado para noviembre, los artistas aztecas compartirán escenario con La Bella Luz, quienes tocaran sus grandes éxitos. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

El repertorio que presentarán en el Perú incluirá temas que se han convertido en clásicos como ‘Otro ocupa mi lugar’, ‘Te juro que nunca volveré’, ‘Te he prometido’, ‘La chica del este’, ‘Mi preciosa mujer’ y ‘Porque me enamoré’, junto a nuevas canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.

Trayectoria de ‘BXS Bryndis X Siempre’

Originarios de Villa Juárez, San Luis Potosí (México), los hermanos Guevara han hecho de su música un himno para los enamorados. Desde sus inicios, ‘BXS Bryndis X Siempre’ se ha mantenido fiel a la esencia romántica, llegando de manera directa al corazón de millones de seguidores en distintas generaciones.

En 2010, los Guevara dieron inicio a una nueva etapa con ‘BXS Bryndis X Siempre’, consolidando un estilo propio que mezcla la balada romántica con arreglos modernos, lo que les ha permitido mantenerse vigentes en la industria musical.

Asimismo, ‘BXS Bryndis X Siempre’ ha tenido una presencia constante en escenarios internacionales de gran prestigio como el Gran Rex en Buenos Aires, el Rosemont Theater en Chicago, el Microsoft Theater en Los Ángeles y el Arena Theater en Houston. A ello se suma su impacto en plataformas digitales, con millones de reproducciones y una gran comunidad de seguidores.

Con el sello de interpretar al amor y al desamor como una carta abierta hacia el público, ‘BXS Bryndis X Siempre’ promete ofrecer un show en el que la nostalgia y la emoción serán protagonistas y que será una cita obligada para todos los amantes de la música romántica.

