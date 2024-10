Edu Baluarte recibió gran apoyo del público cuando ingresó a Corazón Serrano. Foto: composición LR/Nueva Q

Edu Baluarte recibió gran apoyo del público cuando ingresó a Corazón Serrano. Foto: composición LR/Nueva Q

La confesión de Edu Baluarte ha generado un gran impacto entre los seguidores de Corazón Serrano, la famosa agrupación de cumbia. Durante una transmisión en vivo, el cantante decidió revelar lo que muchos ya sospechaban: quién fue su crush mientras formaba parte del grupo musical. Además, Baluarte aprovechó el momento para desmentir los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con otra integrante de la banda, poniendo fin a las especulaciones entre sus fanáticos.

A pesar de su breve paso por Corazón Serrano, Edu Baluarte logró ganarse el cariño y la admiración de los fanáticos de la cumbia. Con su voz, interpretó temas que se volvieron populares en plataformas como YouTube, destacándose especialmente la canción "Te amo", que rápidamente acumuló millones de reproducciones. Sin embargo, más allá de su talento, lo que realmente llamó la atención fue su confesión reciente sobre una de sus compañeras de la agrupación.

Edu Baluarte reveló qué cantante de Corazón Serrano le gustaba

En una transmisión en vivo, Edu Baluarte no dudó en responder a una de las preguntas más esperadas por sus seguidores. Ante la curiosidad de uno de ellos, el cantante admitió que su crush en Corazón Serrano fue nada más y nada menos que Lesly Águila, una de las voces más emblemáticas del grupo. "Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño", comentó Edu.

La revelación no pasó desapercibida y generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde los seguidores del cantante expresaron su sorpresa y admiración por la sinceridad de Edu Baluarte. Cabe destacar que Lesly Águila es una figura muy querida en la cumbia peruana, lo que hace aún más relevante la confesión del joven cantante.

¿Edu Baluarte y Kiara Lozano tuvieron un romance?

Durante su tiempo en Corazón Serrano, Edu Baluarte también fue vinculado con otra integrante de la agrupación: Kiara Lozano. Los rumores sobre un posible romance entre ambos crecieron debido a la química que mostraban en el escenario y a las fotos que compartían en sus redes sociales. Sin embargo, tanto Baluarte como Lozano fueron enfáticos en aclarar que entre ellos no existía más que una sólida amistad.

¿Por qué Edu Baluarte abandonó Corazón Serrano?

La carrera de Edu Baluarte en Corazón Serrano fue breve, pero intensa. A pesar de su éxito y del cariño que recibió por parte de los seguidores, el joven cantante decidió dar un paso al costado y dejar la agrupación. Después de varias semanas de incertidumbre, Baluarte anunció oficialmente su salida del grupo a través de sus redes sociales, donde explicó los motivos detrás de su decisión.

"Mi gente, con mucho dolor y pena, debo comunicarles que a partir de este momento oficializo mi salida de la empresa musical de Corazón Serrano, no sin antes agradecer a la familia Guerrero Neyra y a todos mis compañeros de la agrupación", escribió Edu Baluarte en un comunicado. Aunque no detalló las razones exactas de su partida, dejó en claro que fue una decisión difícil de tomar, pero necesaria para su crecimiento personal y profesional.

