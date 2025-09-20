Il Divo encendió Lima con un concierto íntimo y emotivo en el Parque de la Exposición

Eran las nueve de la noche del viernes 19 de setiembre cuando las luces del anfiteatro del Parque de la Exposición se apagaron y el escenario se encendió con decenas de velas. El frío limeño parecía desvanecerse ante la expectativa de miles de fanáticos que, tras años de espera, finalmente veían al cuarteto vocal Il Divo sobre el escenario con su gira más íntima: Il Divo By Candlelight, espectáculo con el que celebran dos décadas de trayectoria artística.

La orquesta dio los primeros acordes de ‘Caruso’ y el público estalló en aplausos. Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie aparecieron impecablemente vestidos para dar inicio a una velada que prometía cercanía, emoción y complicidad. Sin pausa, siguieron con ‘Passerà’ y ‘Wicked Game’, confirmando que la magia de sus voces estaba intacta.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Primeras palabras para el público peruano

Antes de continuar el espectáculo, los integrantes se dirigieron al público con mensajes cargados de gratitud y complicidad. David dio la bienvenida al Candlelight tour invitando a “vivir un viaje íntimo y personal a través de la música”. Sébastien levantó los ánimos al preguntar si estaban listos para una noche de emociones, mientras Steven destacó que este show había sido diseñado “para tenerlos más cerca”.

El momento más divertido lo protagonizó Urs, quien recordó con humor el fallido concierto del año pasado en Lima: “Esta vez sí vamos a poder cantar sin que se nos caiga el escenario encima”, bromeó, evocando aquella ocasión en la que, a pesar de la cancelación, ofrecieron un mini concierto gratuito frente a su hotel en Miraflores.

II Divo en concierto. Foto: Silvana Quiñonez / URPI-LR

Entre clásicos, tributos y emoción

El repertorio avanzó con ‘Pretty the Child’ (Abba), el solo de David Miller que arrancó aplausos de pie. Luego siguieron ‘Mama’, ‘Everytime I Look at You’ y ‘Te amaré’.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Steven LaBrie, quien rindió homenaje a sus raíces mexicanas interpretando ‘El Triste’ de José José. La intensidad continuó con ‘Por una cabeza’ y ‘Abrázame’.

Tras un cambio de vestuario, el grupo volvió con ‘La vida sin amor’. El turno del francés Sébastien se llevó los suspiros con ‘Volver a amar’ de Crisitan Castro, seguido por uno de los himnos más queridos del cuarteto: ‘Hallelujah’. El público acompañó con sus voces y lágrimas, recordando a Carlos Marín, exintegrante del grupo que lamentablemente falleció en 2021.

Sin descanso, el anfiteatro se iluminó con miles de celulares cuando sonó ‘Hero’. Luego fue el turno de Urs, quien sorprendió con ‘Ombra mai fu’, y la segunda parte del concierto se cerró con ‘Nella Fantasia’ y ‘Adagio’.

Un cierre que quedará en la memoria

Antes de la recta final, los cuatro agradecieron la calidez del público limeño. “Esperamos que esta noche haya sido tan especial para ustedes como lo fue para nosotros”, dijo Sébastien. David añadió: “Los recuerdos que creamos esta noche quedarán para siempre”.

Los fans respondieron con ovaciones, y el grupo correspondió posando con una bandera peruana personalizada, regalo de su club de fans.

La nostalgia se apoderó del anfiteatro con ‘My Way’ y ‘Regresa a mí’. Aunque parecía el final, los gritos de “¡otra, otra!” hicieron que regresaran para regalar dos canciones más: ‘Hasta mi final’, con la que juraron amor eterno a sus seguidores, y ‘Time to Say Goodbye’, una despedida cargada de emoción y promesa de reencuentro.

Una velada inolvidable

Il Divo demostró que la grandeza no está en los escenarios fastuosos, sino en la conexión genuina con el público. Bajo las velas, entre canciones que atravesaron el tiempo y emociones compartidas, Lima vivió una noche íntima, cercana y profundamente emotiva que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.