HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     
Entretenimiento

Canal de YouTube ‘Otro Mood’ estrenará nuevos programas este 1 de septiembre: Astro Mood, Full Mood, Mood Cast y Tech Mood

Otro Mood se renueva y lanza cuatro podcasts imperdibles sobre tecnología, tendencias, vida juvenil y astrología.  

Otro Mood tiene una amplia parrilla de programas dedicadas al entretenimiento. Foto: Instagram.
Otro Mood tiene una amplia parrilla de programas dedicadas al entretenimiento. Foto: Instagram.

El canal de YouTube Otro Mood se prepara para sorprender a su comunidad con una nueva etapa llena de creatividad. A partir del 1 de septiembre, llegan cuatro propuestas distintas que prometen enganchar a todos los gustos.

Habrá espacio para la astrología con Astro Mood, conversaciones entretenidas en Mood Cast, diversión y estilo de vida juvenil en Full Mood, y lo último en innovación con Tech Mood.

Con esta variedad, Otro Mood busca ser ese punto de encuentro digital donde siempre encuentras algo que te inspire, te divierta o te mantenga al día. Te presentamos más detalles de estos cuatro nuevos programas

FullMood: Charlas con estilo y paz

Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia se unen en esta propuesta fresca donde la conversación es directa y sin vueltas. Con invitados expertos en redes sociales, el programa ofrece su visión sobre lo que está en tendencia y lo que marca la vida cotidiana. El horario de este podcast irá de lunes a viernes de las 10:20 am hasta las 11:40 am.

Programa FullMood. Foto: Instagram.

Programa FullMood. Foto: Instagram.

AstroMood: Tu conexión con lo esotérico

Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más reconocidos y queridos del país, presenta una propuesta original donde el mundo espiritual se encuentra con la vida cotidiana. Con entrevistas, consultas en vivo, reacciones y un estilo cercano y empático, el programa invita a sumergirse en el universo esotérico y místico del Perú. El podcast va de lunes a viernes a las 09:00 am.

AstroMood será conducido por Jhan Sandoval. Foto: Instagram.

AstroMood será conducido por Jhan Sandoval. Foto: Instagram.

MoodCast: Actualidad, cultura pop y todo lo que está en tendencia

La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani llegan a Otro Mood con un programa donde la información se entiende, se cuestiona y se disfruta sin formalismos. Aquí podrás conocer más de tus artistas favoritos, descubrir experiencias personales, debatir sobre temas virales, dilemas modernos y todo lo que forma parte del universo de la cultura pop. Ellos estarán de lunes a viernes de 12:20 a 01:40 p.m.

En MoodCast hablarán de todo lo que está en tendencia. Foto: Instagram.

En MoodCast hablarán de todo lo que está en tendencia. Foto: Instagram.

TechMood: Tecnología fácil y entretenida

Conducido por Leonel Delgado y Martín Reyes, TechMood llega a Otro Mood para demostrar que la innovación también se puede disfrutar. Aquí no hay explicaciones complicadas: solo gadgets, apps y tendencias tecnológicas contadas de manera cercana, útil y entretenida. Los chicos estarán martes y jueves de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

TechMood hará que entiendas la tecnología de manera sencilla. Foto: Instagram.

TechMood hará que entiendas la tecnología de manera sencilla. Foto: Instagram.

Notas relacionadas
Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

LEER MÁS
Joven expone mal trato de productora de ZacaTV tras quejarse por el cambio de zona en el ZacaFest: "Te devuelvo tu plata y te vas"

Joven expone mal trato de productora de ZacaTV tras quejarse por el cambio de zona en el ZacaFest: "Te devuelvo tu plata y te vas"

LEER MÁS
Gerardo Pe regresa de Brasil con peculiar atuendo y Mario Irivarren lo vacila en Good Time: "Cachay"

Gerardo Pe regresa de Brasil con peculiar atuendo y Mario Irivarren lo vacila en Good Time: "Cachay"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Antonio Pavón se emociona al ver su hijo Antoñito caminar a su lado por las playas de España

Antonio Pavón se emociona al ver su hijo Antoñito caminar a su lado por las playas de España

LEER MÁS
Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y pone fin a rumores de separación: “Qué bien se siente estar juntos”

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y pone fin a rumores de separación: “Qué bien se siente estar juntos”

LEER MÁS
Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

LEER MÁS
Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo responde fuerte tras ser culpada por fin del matrimonio de Maju Mantilla: "El ladrón juzga por su condición"

LEER MÁS
Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

Conductores abandonan en vivo 'América hoy' tras polémica por entrevista a Gisela Valcárcel

LEER MÁS
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Entretenimiento

Orquesta sinfónica venezolana se vuelve viral tras tocar y ser presentada por el vocalista de Coldplay en Wembley

Janet Barboza y Valeria Piazza discuten en vivo tras el regreso de ‘América Hoy’: “Te adelantaste”

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota