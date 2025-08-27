El canal de YouTube Otro Mood se prepara para sorprender a su comunidad con una nueva etapa llena de creatividad. A partir del 1 de septiembre, llegan cuatro propuestas distintas que prometen enganchar a todos los gustos.

Habrá espacio para la astrología con Astro Mood, conversaciones entretenidas en Mood Cast, diversión y estilo de vida juvenil en Full Mood, y lo último en innovación con Tech Mood.

Con esta variedad, Otro Mood busca ser ese punto de encuentro digital donde siempre encuentras algo que te inspire, te divierta o te mantenga al día. Te presentamos más detalles de estos cuatro nuevos programas

FullMood: Charlas con estilo y paz

Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia se unen en esta propuesta fresca donde la conversación es directa y sin vueltas. Con invitados expertos en redes sociales, el programa ofrece su visión sobre lo que está en tendencia y lo que marca la vida cotidiana. El horario de este podcast irá de lunes a viernes de las 10:20 am hasta las 11:40 am.

Programa FullMood. Foto: Instagram.

AstroMood: Tu conexión con lo esotérico

Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más reconocidos y queridos del país, presenta una propuesta original donde el mundo espiritual se encuentra con la vida cotidiana. Con entrevistas, consultas en vivo, reacciones y un estilo cercano y empático, el programa invita a sumergirse en el universo esotérico y místico del Perú. El podcast va de lunes a viernes a las 09:00 am.

AstroMood será conducido por Jhan Sandoval. Foto: Instagram.

MoodCast: Actualidad, cultura pop y todo lo que está en tendencia

La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani llegan a Otro Mood con un programa donde la información se entiende, se cuestiona y se disfruta sin formalismos. Aquí podrás conocer más de tus artistas favoritos, descubrir experiencias personales, debatir sobre temas virales, dilemas modernos y todo lo que forma parte del universo de la cultura pop. Ellos estarán de lunes a viernes de 12:20 a 01:40 p.m.

En MoodCast hablarán de todo lo que está en tendencia. Foto: Instagram.

TechMood: Tecnología fácil y entretenida

Conducido por Leonel Delgado y Martín Reyes, TechMood llega a Otro Mood para demostrar que la innovación también se puede disfrutar. Aquí no hay explicaciones complicadas: solo gadgets, apps y tendencias tecnológicas contadas de manera cercana, útil y entretenida. Los chicos estarán martes y jueves de 3:00 p.m. a 4:30 p.m.