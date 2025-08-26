HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, miércoles 27.

Lee el horóscopo de hoy, 27 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 27 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 27 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto?

  • Aries: Has logrado salir victorioso de una situación de la que muchos pensaban que no resolverías. Ahora te encaminas a proyectos nuevos y gracias a tu constancia seguirán cosechando éxitos.
  • Tauro: Recibirás una comunicación de tus superiores y posible que te enuncien cambios que no tenías previstos. A pesar del estrés inicial sabrás organizarte para que nada salga de control. Resaltarás.
  • Géminis: Tus ideas chocan con las de una persona con la que debes de llegar a un acuerdo. No te muestres tan cerrado y escúchala, solo así podrán entenderse y resolver todo lo que les preocupa.
  • Cáncer: Tomas distancia de alguien que se muestra dominante y obstinado a nivel laboral. Buscarás apoyo y lo encontrarás en alguien joven y con gran voluntad. Su apoyo te permitirá avanzar.
  • Leo: Una persona que confía en tus talentos te buscará para solucionar algo de suma importancia. Gracias a tus conocimientos y experiencia crearás una estrategia inteligente, todo se resolverá.
  • Virgo: No te distraigas de tus actividades. Habrá alguien que te mantendrá entretenido con mensajes o conversaciones y debes evitarlo. En el amor, recibirás una invitación de esa persona especial.
  • Libra: La jornada laboral será muy exigente, pero gracias a tu esfuerzo y constancia lograrás alcanzar todos los objetivos. Tu imagen laboral empieza a resaltar, esto atraerá nuevos proyectos.
  • Escorpio: Luego de tantas tensiones con tu entorno, logras llegar a un consenso que permita darle inicio a ese nuevo proyecto. La estrategia será certera y gracias a tu esfuerzo alcanzarás el éxito.  
  • Sagitario: Has estado perdiendo la constancia y el interés en tu labor, pero gracias a los consejos de una amistad, serás consciente del error que estás cometiendo y cambiarás. Hoy recuperarás tu voluntad.
  • Capricornio: Es posible que tengas algún tipo de inconveniente a la hora de realizar viajes o traslados en el día, organízate bien. En lo sentimental, escucha a tu pareja y podrán aclarar sus diferencias.
  • Acuario: Recibirás la protección o el aval de una persona de poder. Su orientación te permitirá agilizar con mucha rapidez todo lo que parecía estancado. Llegan buenas noticias y golpes de suerte.
  • Piscis: Estás idealizando ese proyecto que te interesa, lo que no te permite ser muy objetivo al contemplarlo. Aún no te animes a realizarlo, hay cosas que no te convienen del todo y debes de conocerlas. 
