La revelación de que Aída Martínez estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja causó asombro entre sus seguidores. Este comentario, inesperado para muchos, abre un debate sobre las relaciones que pueda tener la modelo en un futuro.

Recordemos que Aída Martínez comunicó a principios de este año la ruptura de su relación con el empresario Adolfo Carrasco, con quien compartió casi tres años y medio de matrimonio. A través de sus redes sociales, la deportista confirmó la separación del padre de su hija y aclaró que no hubo infidelidades ni faltas de respeto entre ellos.

¿Por qué perdonaría una infidelidad?

En entrevista para el podcast ‘Los coneros’, Aída Martínez generó revuelo al revelar que estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de su pareja. La modelo argumentó que en una relación es fundamental que ambas partes se esfuercen al máximo para mantener encendida la chispa del amor y la pasión.

“Ahora he aprendido muchas cosas... Si yo no cumplí ciertos requisitos y yo la cagué, me descuidé, no me bañé o no hice cosas para atraer a mi pareja, obviamente me va a sacar la vuelta”, detalló sobre este particular tema.

Según la justificación de Aída Martínez, un hombre tiene el perdón si la mujer llega a descuidarse. “Si en casa tienes todo, no tienes por qué ir a comer afuera, pero si yo no te cumplí como mujer, te perdono”, añadió al respecto.

El fin del matrimonio de Aida Martínez

En febrero, Aída Martínez hizo pública la ruptura de su matrimonio con Rodolfo Carrasco mediante un comunicado en su cuenta de Instagram. La modelo no ofreció detalles sobre las razones de la separación, aunque aclaró que no se debió a una infidelidad.

“Es la primera vez que anuncio algo así, pero al ser figura pública prefiero que se enteren por mí antes que por ‘chismes’. Decidí dar fin a mi matrimonio, siempre me llevé bien con mi esposo y siento que nos seguiremos llevando bien, aún sin seguir en una relación”, mencionó al inicio de su comunicado.

En esa misma línea, Aída Martínez afirmó que la ruptura se está desarrollando en un ambiente cordial, negando que haya existido traición. “Jamás hubo infidelidad ni faltas de respeto, él es una excelente persona y yo también me considero así”, concluyó.