La exchica reality y abogada Génesis Tapia se convirtió en madre por quinta vez tras dar a luz mediante cesárea a su hijo Adonay. Su esposo, Kike Márquez, anunció la noticia en redes sociales y le dedicó un tierno mensaje, resaltando que "el amor todo lo puede" tras el escándalo por infidelidad del empresario.

Antes del nacimiento, Génesis Tapia documentó todos los preparativos para recibir a su hijo y confesó que este sería su último embarazo, ya que planea someterse a una ligadura de trompas. Kike Márquez y la abogada son padres de tres hijos, nacidos a lo largo de su matrimonio de más de nueve años.

Génesis Tapia se convierte en madre por quinta vez

El pasado 14 de febrero, Génesis Tapia dio a luz a su quinto hijo mediante una cesárea complicada. La noticia fue compartida por su esposo, Kike Márquez, quien utilizó sus redes sociales para expresar su felicidad y agradecerle por su amor y apoyo incondicional.

“Hoy 14 de febrero es una fecha que marcará un antes y un después en mi vida, gracias Dios mío por bendecirme grandemente con mi hijo y gracias Génesis Tapia por abrazarme siempre con mis errores y virtudes. Gracias por enseñarme que el amor todo lo puede y nunca deja de ser”, escribió Márquez.

Dedicatoria de Kike Márquez.Foto: Instagram

La influencer había adelantado que esta sería su última experiencia con la maternidad, ya que tomó la decisión de ligarse las trompas. "He sufrido con este embarazo", confesó Génesis Tapia.

En cuanto al nombre de su bebé, la abogada reveló, en entrevistas anteriores, que lo llamó Adonay, en referencia a la manera en que los judíos clamaban misericordia a Dios. "En realidad, todos mis hijos tienen nombres con significados religiosos. Me gusta", explicó para América TV.

Génesis Tapia se habría reconciliado con su esposo Kike Márquez

El nacimiento de su hijo llega meses después de una crisis matrimonial. En agosto del año pasado, Kike Márquez fue ampayado ingresando a dos hoteles con una joven de 18 años llamada Lourdes Morales. En ese momento, Génesis Tapia tenía 13 semanas de embarazo y la noticia la afectó tanto que terminó internada de emergencia.

Tras el escándalo, Tapia anunció que se divorciaría y afirmó que no perdonaría la infidelidad de su esposo. Sin embargo, poco después, la pareja fue vista viajando junta y, más adelante, anunciaron que seguirían viviendo juntos.

En su momento, Kike Márquez aceptó su error y pidió disculpas públicamente. “Tras las imágenes de Magaly Medina acepto mi error. No fue una conducta adecuada, de ir con esta señorita a dicho hotel, donde no ocurrió nada, no pasó a mayores y no tuvimos intimidad”, declaró. Aunque ya existían rumores de una reconciliación, el mensaje que el empresario le dedicó a Tapia por el nacimiento de su hijo, la pareja habría decidido seguir adelante con su matrimonio.