Cantante Alejandra Guzmán revela que recayó en el alcohol tras la muerte de su madre Silvia Pinal

La cantante Alejandra Guzmán reveló haber sufrido una recaída en su lucha contra el alcohol, un hecho que ocurrió mientras lidiaba con el dolor por la muerte de su madre, la icónica actriz mexicana Silvia Pinal. Durante una entrevista en el programa Info7M, la artista, conocida por su tema ‘Eternamente bella’, compartió cómo esta pérdida la afectó profundamente, llevándola a buscar consuelo en el alcohol en un momento de vulnerabilidad.

“Perder a una gran madre no es sencillo, ya que siempre tuvo aciertos para mí”, comentó Guzmán. Recordó con nostalgia el pasado diciembre, cuando, al preparar el pavo para las festividades, los recuerdos de las celebraciones navideñas junto a su madre la invadieron. “Ya acabé más peda (ebria) yo que el pavo, ¿no?”, bromeó, combinando humor con tristeza. Sin embargo, también reflexionó sobre la necesidad de recuperarse y reconocer que ese no era el camino a seguir.

Alejandra Guzmán alista canción en homenaje a su madre Silvia Pinal

A pesar de un reciente tropiezo, Alejandra Guzmán ha reconocido que buscar alivio a su dolor por esa vía no resultaría efectivo. Impulsada por la fortaleza que heredó de su madre, decidió canalizar su tristeza a través de la música y anunció el inminente lanzamiento de una canción dedicada a Silvia Pinal. “He creado una canción bellísima que saldrá pronto”, reveló la artista.

Más allá de lo material, la intérprete subrayó el significado profundo de la herencia que recibió de su madre. “Lo que me dejó fue eso, más que un cuadro o cualquier objeto. Amo y honro su transición porque estuve presente. Me dio ese regalo, ¿no?”, comentó. Guzmán también reflexionó sobre su carrera, la cual ha forjado lejos de la influencia familiar. “Siempre fui la más rebelde, la más ruidosa, la más pequeña, la más independiente. Por eso creo que no me ha costado tanto trabajo, ya que vivo sola desde los 17 y he logrado construir mi carrera”, concluyó.