Raúl Carpena, famoso por su participación en el reality ‘Esto es Guerra’, ha decidido dar un giro a su carrera al convertirse en DJ, un sueño que ha anhelado durante un tiempo y para el cual se ha preparado con dedicación.

A sus 21 años, debutó como DJ Carpena en la discoteca Night Chiclayo, presentando una propuesta musical que fusiona tecno, reggae y electrónica, todo ello con un toque personal. Con gran entusiasmo, el artista eligió su ciudad natal como el escenario perfecto para iniciar esta nueva etapa en su trayectoria artística.

Raúl Carpena hizo bailar a todo Chiclayo: “Tengo talento”

Después de ofrecer un espectáculo con aforo completo en la discoteca Night de Chiclayo, Raúl Carpena compartió su deseo de ser reconocido no solo por su apariencia, sino también por su talento musical. "Siempre he estado ligado a la música, ya que bailo marinera y tengo mi propia academia, pero también vi que soy bueno en la mezcla de sonidos, así que estoy apostando en esta nueva propuesta", expresó el jovencito.

El modelo, que también se muestra entusiasta por su pasión por la marinera, enfatizó su anhelo de incursionar en la producción musical. "Quiero ser reconocido como un productor de música de diversos géneros", afirmó. Asimismo, mencionó su aspiración de componer para el cine, citando como ejemplo a Jaime Cuadra, quien trabajó en la banda sonora de 'James Bond'. El chico reality tiene planes de presentarse en varias regiones del país, así como en Lima, para seguir consolidando su carrera artística.

¿Raúl Carpena volverá a Esto es Guerra?

Raúl Carpena no ha recibido aún una convocatoria para participar en el reality de América Televisión, que se espera regrese en los próximos días. A pesar de esto, el joven expresó su gratitud hacia la familia de ‘Esto es Guerra’ (EEG), destacando que la experiencia vivida en el programa transformó su vida de manera significativa. “A mí todavía no me llamaron. Espero que si lo hagan, a mí me encanta EEG, aprendo mucho de ese programa”, reveló.