Pamela López estalló de furia tras descubrir el regalo que Christian Cueva le dio a su hija por su cumpleaños número 11. La trujillana reveló que el futbolista le envió a la menor un celular, obsequio que no fue bien recibida por López, ya que aseguró que el año pasado ella misma le compró uno. "Le regaló un celular cuando le regalé uno el año pasado”, comenzó explicando.

Además, detalló que ninguno de los tres hijos que tiene con el futbolista hace uso del dispositivo móvil: “En mil idiomas le he dicho que mis hijos, hoy por hoy, no usan el celular", contó indignada durante una entrevista con el programa ‘Ponte en cola’, de Latina.

Pamela López revela que Christian Cueva no llamó a su hija por su cumpleaños

Por otra parte, Pamela López expuso a Christian Cueva y señaló que el futbolista no tuvo ni el gesto paternal de enviarle un mensaje privado a su hija por su cumpleaños. Según contó, no hubo llamada, videollamada ni una nota especial dedicándole un mensaje similar al que hizo en sus redes sociales.

"No llegó con alimentos ni con un kilo de huevos, no llegó con nada. No la llamó y tampoco esperaba que lo haga porque es muy propio de él. Hablar de él es hablar decir más de lo mismo, qué gano yo parándome aquí y decir 'mi amor, mi vida, amo mis tres hijos y no los veo tantas veces y priorizo otras cosas", sentenció la pareja de Paul Michael, lamentándose que ‘Aladino’ haya vuelto a ausentarse en otro cumpleaños de la pequeña.

Pamela López sorprendió a su hija con un día de juegos y comida

Pamela López no estuvo junto a su hija en su cumpleaños 11, celebrado el domingo 6 de julio. La empresaria se encontraba en Chimbote acompañando a su pareja, Paul Michael, durante una presentación. Más tarde fueron a festejar a una discoteca, según compartió en sus historias de Instagram.

Sin embargo, al día siguiente arribaron a Lima y la influencer sorprendió a su hija. La llevó, junto a sus otros dos hijos, a pasar un día divertido en los juegos y luego compartieron una comida familiar en un restaurante.