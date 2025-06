Florinda Meza responde a quienes la critican por llamar ‘defectos’ a los hijos de Chespirito

Desde que se estrenó la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, 'Chespirito: sin querer queriendo', los nombres de las personas de su entorno han vuelto a estar en el centro de atención sobre todo Florinda Meza. La serie, emitida por HBO Max, narra la creación de sus personajes, así como aspectos de su vida personal y amorosa y no deja bien parada a ella.

Ahora ha sido señalada la actriz y exesposa de Chespirito, Florinda Meza. Se ha vuelto muy polémico un video de 'Doña Florinda' en el que declaraba que Chespirito tenía defectos que eran sus hijos y esposa.

¿Qué respondió Florinda Meza ante la olas de crítica?

A través de su cuenta de Instagram, Florinda Meza respondió a sus detractores que no lo dijo de forma ofensiva, que lo hizo por la insistencia de la entrevistadora y que “Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara”.

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos ‘defectos’ para decirle que sí, a pesar de su insistencia” Además agregó: “Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”.

Los defectos de Roberto según Florinda Meza

En una entrevista en 2004, la pareja conformada por Roberto y Florinda daba declaraciones, cuando Florinda Meza hizo un comentario pensando que sería gracioso: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”, comentó la actriz.

Ante esto, Roberto, con incomodidad, respondió: “No, no, no, ¿cómo defectos? Son seis hijos maravillosos, ¿cómo pueden ser defectos?”. A lo que ella replicó: “Si fueran míos, serían maravillosos, pero, no siendo míos, eran un problema y un defecto”, reiteró 'Doña Florinda'.