Briana Zúñiga de Corazón Serrano anuncia su salida del grupo con emotivo mensaje: “Los mejores recuerdos”

Briana Zuñiga, bailarina e integrante del elenco de Corazón Serrano, anunció su salida del grupo piurano a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Como profesional, es mi deber agradecer a la agrupación Corazón Serrano por darme la oportunidad de formar parte del elenco oficial de baile. Me llevo los mejores recuerdos de cada presentación que compartimos. Así mismo, quiero informar que mi participación como bailarina oficial ha llegado a su fin”, expresó.

Respecto al motivo de su decisión, la artista explicó que se debe a nuevos proyectos profesionales que desea emprender. Además, aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo de sus seguidores: “Gracias al público por el cariño y apoyo que me vienen dando día a día”, finalizó.

Comunicado de Briana Zuñiga anunciando su salida de Corazón Serrano. Foto: Instagram.

Briana Zuñiga fue señalada por un supuesto romance con Leodan Guerrero, hermano de Edwin Guerrero

En febrero de este año, Briana Zuñiga se vio envuelta en una polémica tras ser vinculada sentimentalmente con Leodan Guerrero, director creativo de Corazón Serrano y hermano de Edwin Guerrero, fundador del grupo. El escándalo generó revuelo, ya que Leodan está casado con Yomira Peña, y la situación se agravó cuando se filtró que él habría denunciado a la madre de sus hijos por una presunta agresión, luego de descubrirse un video íntimo con una bailarina.

Ante las especulaciones, Briana rompió su silencio en una entrevista con el canal digital de ‘La Mana’, donde negó rotundamente tener algún tipo de relación con Guerrero. “Vi el video y estoy al tanto de todo lo que está pasando. Con mucho orgullo aclaro que no soy yo. No tengo la culpa de trabajar al lado de una chica que no tiene valores ni principios. Yo siempre he sido profesional en el escenario y no tengo nada que ocultar”, sentenció.