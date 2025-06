Florinda Meza reveló los secretos de su historia de amor con Chespirito: "Me decía que yo era su mujer ideal"

En una entrevista con el programa chileno Pasiones de TVN en el 2004, Meza recordó el surgimiento de su romance con Chespirito, una historia que se forjo a fuego lento durante cinco años. Durante ese tiempo, la actriz confesó sufrir varios obstáculos, especialmente con el hecho de que Gómez tenía una familia que incluía seis hijos y una esposa. “Él tenía siete grandes defectos”, afirmó Meza, refiriéndose a la situación familiar de su amante.

Las antiguas declaraciones de Meza reavivaron el debate sobre las tensiones entre ella y diversos miembros del elenco de los proyectos en los que participaba; además de su papel en el quiebre de la relación entre Chespirito y su esposa de ese entonces.

Familia de Roberto Gómez Bolaños.





El inicio de una historia de amor

Florinda Meza reveló que iniciar una relación con Chespirito no fue sencillo. Pese a los esfuerzos de Gómez para acercarse a ella dándole flores y poemas, la actriz se mostraba en negativa a involucrarse con un hombre quien, según ella, era "muy fiel" a su esposa. “No quería ser una más en su lista”, confesó. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Meza comenzó a ver en Roberto a “su hombre ideal”, lo que complicó aún más la situación. "Él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre", contó acerca del momento en el que accedió entablar una relación.

Los “defectos” de Chespirito

En el mismo programa chileno, Meza hizo mención de los "siete grandes defectos" del comediante, haciendo referencia a sus seis hijos y a su entonces esposa. “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”, explicó. Esta declaración generó reacciones diversas entre los internautas quienes reavivaron la entrevista de hace más de 20 años de antigüedad. En redes sociales los usuarios defendieron a los hijos de Chespirito alegando que es impermisible llamarlos "defectos".

Controversias y tensiones en el elenco

La relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza estuvo marcada por controversias. Durante esos años se acusó a la actriz de ser la responsable de las fuertes tensiones que ocurrieron dentro del elenco de 'El chavo del 8', especialmente con María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán y con el director y amigo de Chespirito, Enrique Segoviano. Pese a las criticas y rumores confirmados por la nueva serie, Meza desmintió cualquier influencia en las decisiones de producción y autoría de los programas, defendiendo su papel como actriz y esposa.