Pamela Franco responde tras carta notarial de Pamela López y niega haber fotografiado a sus hijos: “Se me está difamando”

En una reciente entrevista para el programa 'Amor y fuego', Pamela Franco negó categóricamente haber tomado imágenes de los menores, aunque semanas atrás justificó su presencia en el terminal al señalar que se trata de un espacio público. “Es falso, rotundamente, se me está difamando a un nivel bastante fuerte y serio”, declaró la artista.

Asimismo, la intérprete adelantó que recurrirá a la justicia para aclarar la situación. Destacó que el caso ha sobrepasado los límites del espectáculo. “No quiero hablar del tema porque va a tener que seguir su curso, obviamente en la vía legal. No puedo dejarlo así porque se han tocado temas que ya no corresponden a un show mediático, son cosas fuertes”, señaló.

Pamela Franco demandaría a Pamela López

Franco también mencionó que no ha profundizado en el asunto por respeto a los menores involucrados, aunque dejó claro que continuará con el proceso legal. “No he querido ahondar porque las personas que se mencionan son menores, pero, dada la situación… todo va a seguir su curso. Voy a hacerlo por la vía legal, y seguro ya se van a ir enterando”, expresó.

Finalmente, la cantante envió un mensaje indirecto a López y reiteró que no posee ninguna fotografía de los niños. “Yo prefiero ya no hablar de este tema porque mi interés no es el mismo. No existen las fotos, ahí tienes la respuesta clara”, concluyó.

Acusan desorganización y favoritismos en la orquesta de Pamela Franco

Por otro lado, Pamela Franco habría tenido una crisis con su grupo musical 'Pamela Franco y orquesta'. Se le acusa sobre posibles presentaciones ficticias y quejas internas. En un programa de Panamericana, excolaboradores como el excorista Diego y el técnico Elvis Chamorro compartieron sus vivencias, revelando problemas serios dentro del grupo musical. Ambos denunciaron una disminución en la cantidad de presentaciones y señalaron el manejo desorganizado del equipo.

Diego, quien decidió abandonar el proyecto, explicó: “Me retiré debido a la falta de presentaciones. Hasta donde yo sé, se han retirado aproximadamente cinco miembros.” Aseguró también que se convocaba a ciertos músicos para los eventos, mientras que otros quedaban fuera sin explicación alguna. Por su parte, Elvis Chamorro denunció la falta de comunicación y la irregularidad en los pagos. “No me daban razón ni respuesta de por qué motivo nos estábamos quedando. Como que no importábamos, mejor dicho”, expresó.