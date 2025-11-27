HOYSuscripcion LR Focus

Anuel AA en Lima 2025: fecha, lugar y precios de entradas para el concierto del ídolo del trap

La cuenta regresiva para el gran concierto de Anuel AA en Lima ha comenzado. El artista traerá su gira 'Real Hasta la Muerte', presentando éxitos y nuevos temas.

Anuel AA presentará el 5 de diciembre en el Arena Monumental tras la suspensión de su show en octubre. Foto: Facebook/Anuel AA
La cuenta regresiva ya empezó… Faltan pocos días para el gran concierto que Anuel AA ofrecerá en el Arena Monumental, luego de haber suspendido su show del 17 de octubre que se iba a realizar en Costa 21. Ahora, el ‘Dios del trap’ se reencontrará con su fanaticada peruana este viernes 5 de diciembre. 

Emmanuel Gazmey Santiago, el verdadero nombre de Anuel AA, llegará a Lima en los próximos días dispuesto a romper el Arena Monumental con todos sus éxitos. Las entradas adquiridas para el show de octubre conservarán plena validez para esta nueva fecha sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para los que aún no compraron sus boletos, quedan muy pocos en Teleticket.

Anuel AA llega a Lima como parte de su gira ‘Real Hasta la Muerte’

Luego del rotundo éxito de su anterior presentación en Perú, el intérprete de ‘China’, ‘Secreto’, ‘Ella Quiere Beber’ y otros grandes éxitos, Anuel AA vuelve a la capital con una puesta en escena recargada, en el marco de su gira mundial ‘Real Hasta la Muerte’, nombre que se ha convertido en su sello personal y en todo un movimiento para sus seguidores.

El espectáculo en el Arena Monumental formará parte de una nueva etapa en la carrera del cantante puertorriqueño de 33 años, donde repasará sus grandes éxitos y presentará temas de su más reciente producción discográfica, ‘Real Hasta la Muerte 2’.

El exnovio de Karol G ha sabido conquistar el mundo con su estilo crudo, letras intensas y una presencia escénica inconfundible. Desde su irrupción en la música urbana, Anuel AA ha sido una figura clave en la evolución del género, colaborando con estrellas como Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, entre muchos otros.

Su regreso a Lima no es solo un concierto más: es un evento que consolida la conexión entre Anuel AA y el público peruano, que ha mostrado un respaldo masivo desde sus primeras visitas. En su última presentación en el país, logró un lleno total, con miles de fans vibrando con cada canción. Por ello, su retorno  ha sido calificado como uno de los shows más esperados.

