La conductora Magaly Medina no se quedó callada ante la demanda anunciada por Yahaira Plasencia. La salsera había solicitado una retractación de la 'Urraca', tras sentirse ofendida por los calificativos que le dedicó en diversas ediciones de su programa 'Magaly TV, la firme'. En la carta notarial que fue ignorada por Medina, Plasencia exigió que se rectifique por llamarla 'escort' de Sergio George, entre otros comentarios considerados ofensivos.

Durante el evento de su Closet Sale, Magaly fue abordada por las cámaras del programa 'Todo se filtra' y no dudó en lanzar una fuerte respuesta. "¿Para qué diablos te pusiste en la farándula si no quieres que te digan nada? Quédate en tu casa, mamita, no te dediques a la farándula. Dedícate a otra cosa si no tienes correa para soportar", expresó con contundencia la conductora.

Magaly Medina critica duramente a Yahaira Plasencia y Sergio George

A pesar de la demanda de la 'Patrona', Magaly Medina no solo criticó a la salsera, sino que también aprovechó la ocasión para arremeter contra Sergio George, el productor musical que ha sido vinculado a Plasencia. Según Medina, el verdadero responsable de los comentarios despectivos hacia la cantante debería ser él. "Sergio George es un bocón; el hombre que habla de una mujer y se jacta de ciertas cosas para que la gente especule, me parece a mí un cobarde", señaló.

La conductora también cuestionó la actitud de Yahaira al no enfrentar directamente al productor. "Jactarse de que la mujer durmió en tu casa, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Anda demándalo a él", añadió Medina, sugiriendo que Plasencia prioriza su relación profesional con George en lugar de defender su dignidad.

La respuesta de Magaly Medina a la demanda de Yahaira Plasencia deja claro que no tiene intenciones de retractarse. A pesar de las acusaciones, la conductora continúa defendiendo su derecho a opinar sobre los temas que considera relevantes en el mundo del espectáculo.