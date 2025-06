Cazzu sobre un concierto de Bad Bunny: "Nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba"

En el programa de streaming "Patria y Familia" de Luzu TV, la cantante Cazzu contó que alguien intentó impedir su colaboración con Bad Bunny. La cantante argentina compartió una anécdota curiosa sobre el día en que se presentó junto al artista puertorriqueño en este icónico evento.

Al ver una foto de ella junto a Bad Bunny, Cazzu recordó que, al principio, pensó que no estaba invitada al show que el cantante había dado en el Luna Park. "Si a mí no me quieren no voy a ir a los lugares que no me invitan", comentó.

¿Cómo fue compartir concierto con Bad Bunny?

La cantante cuenta que mientras caminaba por la calle, le preguntó a su manager de ese entonces: "Che, boludo, están todos los pibes en el show de Benito, ¿qué onda?" Esto le pareció raro a Leo, su manager, quien comenzó a investigar la situación.

Finalmente, descubrieron que el equipo de Bad Bunny había sido informado de que ella no estaría presente. "Y bueno, de repente me llaman y me dicen 'Queremos que canten la canción juntos'", relató Cazzu, quien sorprendió a los conductores del programa con esta historia. Para finalizar, reveló que llegó al evento solo "dos canciones antes de la de él".

Nuevo álbum de Cazzu

Por otro lado, la cantante acaba de lanzar su más reciente álbum, Latinaje, el 24 de abril. Este trabajo, que marca un giro en su carrera, explora una faceta más personal, conectando con sus raíces jujeñas y experimentando con nuevos sonidos, alejándose del trap. Con este disco, Cazzu muestra que sigue siendo "La Jefa", mientras se reconcilia con su linaje latinoamericano, a través de catorce temas inéditos

Los géneros incluidos en Latinaje varían entre tango, cumbia, folklore, bachata, corrido tumbado, merengue, balada y funk. Entre los sencillos que lo componen, destacan "La Cueva", "Dolce" y "Con Otra", los cuales han sido enormemente populares, superando los 40 millones de reproducciones cada uno, y acumulando 150 millones en total. Además, sus nuevos temas "Inti", "Mala Suerte" y "Me tocó perder" ya figuran entre las principales tendencias globales, con alrededor de 400 mil visualizaciones.