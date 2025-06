Karol G enfrenta acusaciones de plagio con su nuevo álbum Tropicoqueta ¿Una copia de Bad Bunny?

Karol G y Bad Bunny colaboraron en la canción "Ahora me llama" | Foto: Archivo GLR/Composición LR

Karol G y Bad Bunny colaboraron en la canción "Ahora me llama" | Foto: Archivo GLR/Composición LR

A pesar de que la cantante no para de trabajar y muestra su incansable actividad en las plataformas digitales, su reciente anuncio sobre el nuevo álbum, que llega solo un mes después del estreno de su documental 'Mañana Fue Muy Bonito' en Netflix, ha sido el centro de una polémica.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El anuncio de su inminente trabajo 'Tropicoqueta', que, en principio, debería ser motivo de festejo y sorpresa, resultó en una serie de críticas por parte de varios internautas, quienes acusan, entre otros, a la artista colombiana, de haber tomado como propia una idea de Bad Bunny y su reciente álbum 'Debí Tirar Más Fotos'.

¿Karol G copió del último albúm de Bad Bunny?

El supuesto debate de la copia ha aumentado, sobre todo en X (antes Twitter), donde muchos seguidores de Bad Bunny critican la estética y la temática del disco de Karol G. Subrayan que 'Tropicoqueta' tiene varias de las características que también tienen los trabajos de Benito Martínez, especialmente en lo que se refiere a la estética caribeña y el anhelo por la identidad cultural.

De acuerdo con estos usuarios, la propuesta de Karol G recuerda demasiado al trabajo de Bad Bunny, quien ha hecho de su vinculación con el Caribe y Puerto Rico un sello personal.

A pesar de que 'Tropicoqueta' todavía no ha salido a la luz, otro de los factores que ha potenciado la comparación es el de la legitimidad cultural de Karol G para homenajear lo caribeño. Esto es así porque si bien Bad Bunny lo tiene muy claro, dada su procedencia directa con Puerto Rico y el Caribe Latinoamericano, no todos los críticos consideran que Karol G, que proviene de Medellín, una ciudad de la región andina de Colombia, tenga la misma legitimidad para solicitar esas raíces.

Esto viene a generar las mismas dudas de si su propuesta es realmente legítima, ya que su ciudad de origen (Medellín) está a años luz de la costa caribeña colombiana si se comparara con las ciudades que son aún más icónicas, como Cartagena o Barranquilla.

Pese a estas críticas, Karol G ha dejado claro en diversas ocasiones que su música está fuertemente influenciada por los ritmos caribeños colombianos, aunque no provenga directamente de la costa. A lo largo de su carrera, ha reconocido que los sonidos del Caribe han marcado profundamente su formación musical, especialmente cuando estos ritmos se han expandido por toda Colombia y otros países de América Latina.

En una de sus publicaciones más recientes, la artista explicó que 'Tropicoqueta' no solo es un álbum, sino un homenaje a las canciones que la inspiraron en sus primeros años. En sus palabras: "Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro. más adentro de mí. Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música".