El estreno de ‘Bala perdida’ está programado para el próximo 10 de octubre, fecha que marca un giro significativo en la carrera del cineasta Darren Aronofsky. El elenco está liderado por Austin Butler, y lo acompañan figuras como Zoë Kravitz, Matt Smith y el puertorriqueño ‘Bad Bunny’, quien interpreta un papel relevante en la historia.

La trama gira en torno a Hank Thompson (Austin Butler), un exbeisbolista que ahora trabaja como camarero en un bar de Nueva York. Todo cambia cuando su vecino Russ (Matt Smith), un punk despreocupado, le pide cuidar a su gato por unos días.

Este favor, aparentemente trivial, desencadena una serie de eventos indeseables que llevan a Hank a una situación extrema. A lo largo de la película, deberá usar todas sus habilidades para mantenerse con vida y comprender por qué se ha convertido en un objetivo.

¿Qué papel hace ‘Bad Bunny’ ?

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la participación de ‘Bad Bunny’ (Benito A. Martínez Ocasio), quien interpreta a un sicario puertorriqueño con una apariencia particular: lleva un afro teñido de rojo y pecas artificiales.

El cantante continúa desarrollando su carrera como actor en Hollywood, tras haber aparecido en producciones como ‘narcos: méxico’, ‘bullet train’ y ‘cassandro’. Aunque su proyecto individual ‘el muerto’ no se concretó, su presencia en ‘bala perdida’ marca su retorno al cine de acción, esta vez con una estética innovadora y alejada del universo Marvel.

El reparto se completa con actores destacados como Liev Schreiber, Regina King, Vincent D’Onofrio, Carol Kane y Griffin Dunne. La presentación oficial incluye un fragmento musicalizado con la canción ‘should I stay or should I go’, de The Clash. Esta elección musical refuerza el estilo vertiginoso, de ritmo ágil y acentuada estética visual con la que Aronofsky regresa a la dirección.