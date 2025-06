Luis Rodríguez Pastor: “Más pierde la generación del 50 al excluirlo que Nicomedes Santa Cruz al ser excluido”

La publicación de De ser como soy me alegro. Décimas y poemas (Fondo de Cultura Económica) de Nicomedes Santa Cruz (1925 – 1992) es, sencillamente, un acontecimiento cultural. Esta selección de textos de Nicomedes Santa Cruz, no es un rescate, es más bien un acto de justicia hacia una de las figuras culturales peruanas más conocidas del siglo XX. Por circunstancias ajenas al sentido común, no se disponía de los libros de un autor del que todos alguna vez hemos escuchado sus versos, su propio nombre y, del mismo modo, su leyenda. No estamos hablando de un autor al que se tenía que rescatar, sino de uno que merecía volver al ruedo en formato de libro. Hasta la aparición de De ser como soy me alegro, resultaba todo un deporte de aventura conseguirlos.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

¿Quién no ha escuchado las décimas de Nicomedes Santa Cruz? ¿Acaso uno puede permanecer impávido ante la su festiva y crítica sabiduría? Un ejemplo: de “Oiga usté, señor dotor”, IV:

“Ah, si no viene su esposa/no traiga usté a la querida,/mi mujer es resentida/ y le ofende cualquier cosa. /Y no pida resbalosa/ si el tono recién comienza. /Y quiero que se convenza/que los negros educados/ sin ponernos colorados/ conocemos la vergüenza”.

La presente publicación, que reúne 150 décimas y poemas enmarcados en el periodo de 1949 a 1974, cuenta con la presentación del hijo de Nicomedes, Pedro Santa Cruz Castillo, y el prólogo, “Nicomedes Santa Cruz: la gesta de un poeta popular” del editor Luis Rodríguez Pastor. Es precisamente con Rodríguez Pastor con quien conversa La República sobre el legado y actualidad de Nicomedes Santa Cruz.

-¿En qué escenario cultural, social y político regresa la obra de Nicomedes Santa Cruz?

-Nicomedes Santa Cruz vuelve en el año de su centenario, de tal modo que estamos en un contexto festivo, conmemorativo. Esta es sin duda una gran noticia porque Nicomedes Santa Cruz ha estado dejado de lado, editorialmente hablando, durante años.

-Y ahora regresa con todo.

-Reaparece con dos libros, con De ser como soy me alegro, que reúne 150 décimas y poemas, bajo mi edición y la de Pedro Santa Cruz Castillo, publicados por el Fondo de Cultura Económica, y con la reedición de su libro de investigación La décima en el Perú, a cargo del Instituto de Estudios Peruanos, 43 años después de la primera edición también publicada por esta valiosa institución.

Nicomedes Santa Cruz. Foto: Archivo Nicomedes Santa Cruz.

-Se entiende que esta es una publicación para las nuevas generaciones y para los estudiosos de lo afro en Perú. Pero ¿consideras que es un error ver la obra de Nicomedes Santa Cruz solo en función de lo afro?

-Nicomedes Santa Cruz es el afrodescendiente más importante del Perú, pero eso no significa que tengamos que circunscribirlo a un sector o a una población. Nicomedes escribe sobre muchos temas que tienen que ver con lo criollo, con las tradiciones, con el deporte, con las luchas anticoloniales, con las luchas políticas, de tal modo que es un personaje multidimensional. Además, no solamente aporta a través de la palabra, de la poesía, sino también a través del periodismo, de la difusión musical, a través del trabajo en la televisión, en la radio, de tal manera que es un personaje con el que muchos peruanos y peruanas se sienten identificados. La población afroperuana, en particular seguramente, pero la población peruana en general aprecia y admira a Nicomedes Santa Cruz.

-Era una proeza conseguir sus libros siendo un autor que jamás cayó en el olvido. Editorialmente, tenemos la costumbre de dispararnos a los pies.

-Efectivamente, hace mucho tiempo que Nicomedes no era reeditado. La última vez fue en el 2014 a cargo de la editorial El Nocedal, pero antes de eso habían pasado décadas desde la última vez que Nicomedes había sido reeditado. Sucede que en Perú tenemos una larga vocación por la orfandad y podemos darnos el lujo, dicho entre comillas, de dejar de lado u olvidar a algunos de nuestros más grandes maestros. Ahora este reencuentro es muy sonoro, es muy conmemorativo, este reencuentro editorial, quiero decir, y quiero creer que significa un punto de quiebre respecto de un vínculo que no debe volver a perderse.

-Nicomedes Santa Cruz era un luchador, pero sus décimas al respecto no tenían un sentido ideológico. A todos les caía. ¿Cuál era su posición política?

-Nicomedes fue un hombre de izquierda y lo dejó claro en distintas circunstancias, en distintos momentos. Ha tenido, de hecho, una participación política activa en 1962 al postular al Congreso con el Movimiento Social Progresista. Fue el primer afroperuano en postular al Congreso. Luego, años después, apoyó la revolución de Velasco. En sus letras, su discurso es muy claro, es un discurso rebelde, contestatario, antirracista, anticolonial, antiimperialista, no solamente “Talara, no digas yes”, sino “Congo libre”, “Yo soy revolucionario” y muchas décimas y poemas más. Que no haya aludido necesariamente a una doctrina en especial no significa que no haya tenido una posición política definida, la ha tenido y ha sido siempre a la izquierda.

-La décima tiene esa característica que no tiene la poesía hoy: cuenta una historia y como lectura es entretenida. ¿Ahí crees que está la llegada de Nicomedes, cuya obra puede ser asimilada por todo tipo de público?

-La décima es un género poético entrañable por su brevedad, por su sencillez, por su poder de atracción. Gracias a la rima, creo que Nicomedes supo encontrar un género a la altura de su carácter, a la altura de su perfil personal. Eso le da una enorme popularidad al ser un género asimilable a todo tipo de público. Eso puede haberle pasado factura, por ejemplo, a la hora de ser reconocido como escritor de gran nivel. Por ejemplo, nunca ha sido mencionado ni aludido como integrante de la generación del 50, a la que yo creo que debe de pertenecer. Más pierde la generación del 50 al excluirlo que Nicomedes al ser excluido. Creo que hay varias cuentas pendientes en cuanto al reconocimiento de su obra poética.

Luis Rodríguez Pastor, Pedro Santa Cruz Castillo y Susana Baca. Foto: Rossana López Cubas.

-Desde hace unos años la cultura afro viene mostrando una mayor visibilidad. Creo que esta vuelta de Nicomedes permitirá que veamos con más atención a lo que se está haciendo. ¿Lo crees así?

-La visibilidad de la cultura afroperuana es el resultado de una suma de iniciativas públicas y privadas, de instituciones, colectivos, las ONG, distintas iniciativas personales, y creo que esto viene trabajándose de manera, si bien inorgánica, cada vez más contundente. Es importante destacar que el aporte de la población afroperuana no se circunscribe únicamente a lo musical, a lo culinario o a lo deportivo, sino también por supuesto a lo intelectual, a distintos sucesos históricos y en general a la vida peruana de los últimos 500 años. Nicomedes es el principal representante de la población afroperuana y es el que contribuye seguramente de manera más decisiva a su visibilización, pero afortunadamente no es el único, al contrario, hay cada vez más rostros visibles que nos generan orgullo y que contribuyen a darle mayor atención al tema.

-¿Qué te enganchó de Nicomedes Santa Cruz?

-Yo nací en una familia vinculada con el movimiento afroperuano. Mi abuela es afroperuana y mi abuelo militó en el movimiento afroperuano junto a mi abuela desde los años 80, de tal manera que cuando yo nací ya estaba vinculado con la causa. En los años 90 descubro la poesía de Nicomedes Santa Cruz y ahora me genera inmenso orgullo, alegría, regocijo, contribuir decisivamente con la reedición de su obra, además al lado de su hijo mayor Pedro Nicomedes Santa Cruz Castillo.

-Esta edición no nace de la noche a la mañana.

-Este ha sido un trabajo que ha tomado mucho tiempo para la selección, para los criterios de edición, para la curaduría de cada texto y para los elaboración de una inmensa ficha técnica en la cual se da abundante información sobre cada décima y poema, su año de escritura, de presentación, los libros y discos en los que ha sido incluido, qué diferencias hay entre distintas versiones, qué dice Nicomedes sobre tal o cual poema, de tal modo que ha sido un esfuerzo gigantesco, monumental y que reivindico en tanto pone en valor la obra de Nicomedes con mayores y mejores herramientas. Ahora Nicomedes no solo se va a encontrar en las librerías de Perú, sino también en librerías de América Latina.