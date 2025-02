Lilly Phillips, una joven británica de 24 años, se ha convertido en una de las figuras más controvertidas de OnlyFans. Su nombre resonó en redes sociales luego de que aceptara un desafío inédito: estar con 100 hombres en 24 horas y documentarlo en un documental de YouTube. La historia causó revuelo y abrió el debate sobre los límites del contenido para adultos.

Recientemente, la modelo ha vuelto a ser tendencia tras revelar que está embarazada. Sin embargo, su anuncio ha generado escepticismo entre sus seguidores, quienes han puesto en duda la veracidad de la noticia. Algunos creen que podría tratarse de una estrategia mediática para mantenerse en el ojo público, mientras que otros se preguntan si esto afectará sus futuros proyectos en OnlyFans.

¿Quién es Lilly Phillips, la modelo que se acostó con 100 hombres en 24 horas?

Lilly Phillips nació en Derbyshire, Reino Unido, y desde hace algunos años se dedica a la creación de contenido para adultos en OnlyFans. Su ascenso en la plataforma ocurrió en plena pandemia, cuando muchas personas encontraron en este espacio una alternativa para generar ingresos.

Su reto más polémico tuvo lugar en 2024, cuando decidió poner a prueba sus límites participando en un desafío extremo: tener relaciones con 100 hombres en un solo día. La experiencia fue documentada por el creador de contenido Josh Pieters en el video titulado “I Slept With 100 Men in One Day | Documentary”, publicado en su canal de YouTube.

El material audiovisual mostró el proceso detrás del reto, incluyendo la logística para reunir a los participantes, los exámenes de detección de enfermedades de transmisión sexual y testimonios de los involucrados. El documental generó reacciones mixtas: algunos consideraron el experimento una muestra de empoderamiento, mientras que otros lo calificaron como una forma extrema de cosificación femenina.

¿Cómo anunció Lilly Phillips que estaba embarazada?

El 19 de febrero de 2025, Lilly Phillips sorprendió a sus seguidores con una publicación en Instagram en la que reveló su supuesto embarazo. En la imagen, la modelo aparece acariciando su vientre con la frase “El secreto se ha revelado. Baby Phillips 2025”.

Junto a la foto, también compartió imágenes de dos pruebas de embarazo: una con un resultado positivo claro y otra con una línea tenue, lo que despertó sospechas entre sus seguidores. Algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un engaño para generar atención, mientras que otros la felicitaron por la noticia.

El anuncio se volvió aún más polémico cuando la cuenta oficial del podcast Pillow Talk, en el que recientemente participó, compartió un video con la misma imagen y la frase: “Felicidades, Lilly. ¿Quién carjo es el papá?”*. Este detalle hizo que muchos especularan que el embarazo podría formar parte de una estrategia publicitaria.

El anuncio trajo mucha especulación sobre su veracidad. Foto: Instagram

¿Logrará el reto de acostarse con 1000 hombres tras anuncio de su embarazo?

El anuncio del embarazo de Lilly Phillips ha generado interrogantes sobre su futuro en la industria del contenido para adultos. En particular, muchos se preguntan qué pasará con su próximo reto: acostarse con 1000 hombres en 24 horas, un desafío que anunció antes de dar la noticia de su embarazo.

Este nuevo objetivo, aún más ambicioso que el anterior, ha generado una ola de críticas en redes sociales. Mientras algunos la acusan de llevar el contenido extremo al límite, otros creen que simplemente se trata de una táctica para mantenerse en tendencia.

De concretarse, este reto la convertiría en la mujer con la mayor cantidad de parejas sexuales en un solo día, superando cualquier registro anterior en la industria del entretenimiento para adultos. Sin embargo, con su supuesto embarazo en marcha, la viabilidad del desafío está en duda.