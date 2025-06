Compositor Carlos Rincón advierte a Leslie Shaw por grabar ‘Hay niveles’ con bolivianos: “Podría sacarla del mercado”

El compositor Carlos Rincón no soportó más las actitudes de Leslie Shaw, luego de que la cantante grabará sin su autorización una versión remix del tema ‘Hay niveles’ junto a una agrupación boliviana. Indignado, Rincón ‘estalló’ en el programa ‘Amor y fuego’, asegurando que la canción fue modificada sin consultarle, pese a que él es dueño del 70%.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Según contó, los músicos bolivianos se comunicaron con él para pedir permiso y versionar el tema a su estilo. No obstante, él se negó debido al conflicto legal y personal que mantiene con Shaw. “Se comunicaron conmigo los muchachos y les dije que no podía actuar de manera unilateral porque éramos tres. Yo intenté respetar, pero ella con solo tener 20% avanza nomás, pero tiene que saber que ella no escribió nada conmigo, ni una melodía”, afirmó muy incómodo en el programa de ‘Peluchín’.

Carlos Rincón lanzó polémica amenaza a Leslie Shaw

Carlos Rincón, compositor y dueño del 70% de la canción ‘Hay niveles’, acusó a Leslie Shaw de cometer una grave falta al grabar una versión remix del tema sin su autorización. Explicó que la ley establece que cualquier modificación o uso de una obra en colaboración debe contar con el consentimiento de todos los autores, lo cual no se habría cumplido en este caso.

Por esa razón, Rincón no dudó en amenazar a la cantante asegurando que él podría retirar la canción ‘Hay niveles’ del mercado musical. “Nuevamente, han saltado mi lugar, teniendo yo el 70%, es decir, la parte importante de los porcentajes”, señaló. “Creo que no estoy actuando con maldad. Yo te digo, yo podría actuar de manera radical, podría retirar las canciones del mercado”, señaló en ‘Amor y fuego’ con un semblante de molestia por cómo Shaw está manejando las cosas.