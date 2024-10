Hijo de Eva Ayllón tuvo tenso encuentro con Chibolín en la casa de su madre, según su abogado

Francisco García Ayllón, hijo de la destacada cantante Eva Ayllón, vivió un momento incómodo tras un inesperado enfrentamiento con Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’. Según declaraciones de su abogado, el conductor de televisión se presentó en la casa de la intérprete con el objetivo de amedrentar al joven ingeniero de sonido, a quien le exigió que abandonara el lugar de manera abrupta y poco respetuosa. Este altercado se suma a la ya tensa situación en torno a Hurtado, actualmente investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y soborno.

Hijo de Eva Ayllón pasó incómodo momento con Andrés Hurtado

Francisco García Ayllón ha hablado sobre un tenso episodio ocurrido en la casa de su madre, la reconocida cantante Eva Ayllón. El ingeniero de sonido relató que el pasado 21 de agosto, Andrés Hurtado, popularmente conocido como Chibolín, llegó inesperadamente a la residencia familiar y lo increpó de manera agresiva, con el objetivo de que abandonara el inmueble de inmediato. Según el abogado de García Ayllón, Julio César Barrenechea, Hurtado fue poco cortés y mostró una actitud nada caballerosa. “Le exigió que se fuera, responsabilizándolo incluso de su propia salud si no lo hacía. Fue un momento de mucha tensión”, expresó Barrenechea.

Este incidente, según detalló Barrenechea en una entrevista concedida al programa ‘Día D’, se dio en el contexto de las acusaciones que García Ayllón interpuso contra Natalia Málaga, amiga cercana de Hurtado, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por presunto daño a la propiedad. A raíz de este conflicto, el hijo de Eva Ayllón acusó a Málaga de haber rayado el auto de su pareja y el suyo en varias ocasiones. Sin embargo, la presencia de Hurtado en la casa de la cantante habría servido para intensificar la disputa, ya que el conductor televisivo acudió para confrontar a García Ayllón por la denuncia interpuesta.

Natalia Málaga contó su versión

En medio de este controvertido episodio, Natalia Málaga, exvoleibolista y figura pública, también tuvo oportunidad de presentar su versión de los hechos en el Ministerio Público. Málaga explicó que el daño a los vehículos fue accidental, y que ocurrió durante una caída. Según su testimonio, el incidente se remonta al 27 de marzo de 2024, cuando tropezó y cayó sobre el automóvil de Jessyca Patricia Zerraga Torres, pareja de García Ayllón. En su declaración, Málaga sostuvo que, aunque reconocía la posibilidad de haber causado las rayaduras, no había pruebas de su responsabilidad en otros incidentes similares.

Para Málaga, el caso ha sido un malentendido, ya que insiste en que no existen evidencias de otros daños cometidos por ella. Además, en un intento de desmarcarse de Hurtado, afirmó que su relación con él ha sido únicamente de amistad y colaboración en eventos públicos. “He aclarado al Ministerio Público que no hay nada que me vincule directamente con las acciones de Andrés Hurtado, mis participaciones han sido de carácter profesional y no hay indicios de que él haya influido en mi defensa legal”, sostuvo la exatleta.

Vínculo entre Eva Ayllón y Andrés Hurtado genera inquietud

El abogado de Francisco García Ayllón manifestó su preocupación sobre un posible vínculo entre Eva Ayllón y Andrés Hurtado que podría haber influido en el proceso judicial. De acuerdo con Barrenechea, la cantante y la exvoleibolista han asistido a varios eventos organizados por Hurtado, quien ahora enfrenta investigaciones por su presunta intervención en casos de tráfico de influencias. “Es alarmante que ambos estén relacionados, especialmente ahora que se sospecha que Hurtado pudo haber usado su poder para retrasar el proceso legal de mi cliente”, señaló el abogado.

La presencia de Hurtado en la vida de Eva Ayllón y de su círculo cercano ha generado dudas sobre la posibilidad de que el conductor haya intervenido de alguna manera en el sistema judicial a favor de Málaga. Este temor se ha vuelto más relevante tras la detención de Hurtado, quien se enfrenta a cargos serios que implican su influencia sobre fiscales. Según las declaraciones de Barrenechea, existe preocupación de que Hurtado pueda haber usado su posición para manipular el caso en favor de Málaga. “Nos preocupa que la conexión entre Hurtado y la señora Málaga pueda estar ralentizando el proceso, lo cual sería perjudicial para mi cliente”, afirmó el abogado.