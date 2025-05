Alina Loja responde tras carta notarial de Edwin Guerrero luego de polémica por chats privados: "Atacada"

Tras la difusión de estas conversaciones, Guerrero envió una carta notarial exigiendo que se retractara de sus comentarios y que dejara de hablar públicamente sobre el tema. Sin embargo, la joven no se quedó callada, sino que optó por responder de manera abierta y visibilizar el ataque que ha recibido en las redes sociales.

En una entrevista para 'Magaly TV: La Firme', Alina Loja comentó que la carta notarial de Guerrero no ha detenido los comentarios ofensivos que la atacan en las redes sociales. La tiktoker aseguró que muchos de esos ataques provienen de mujeres que, según ella, defienden al músico sin conocer todos los detalles de la situación.

"Me llaman 'Laica', oportunista, me acusan de querer aprovecharme de su fama. Pero todo este conflicto tiene mucho que ver con la ex de él, Ana Lucía Urbina", manifestó Alina.

La influencer explicó que su decisión de hacer públicas las conversaciones surgió después de sentirse rechazada por Guerrero. Según su versión, el músico no solo evitó hablar sobre su relación con ella, sino que también ocultó su conexión con Ana Lucía Urbina, quien también forma parte de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Magaly Medina llama Ana Lucía a tiktoker que acusó de infiel a Edwin Guerrero y ella le reclama en vivo: "¡Es Alina!"

"Él me negó, me anticipó que iba a salir lo del embarazo en redes. Me mandó ese audio y a la semana salió el comunicado... Ana Lucía me llamó 'la tiktoker loca' y por eso respondí con esos audios", añadió Alina, justificando la difusión del contenido privado.