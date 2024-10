Cristian Rivero, exconductor de Latina y pareja de la actriz Gianella Neyra, sorprendió a todos con una confesión inesperada durante su reciente aparición en el programa ‘Vida y Milagros’, conducido por la periodista Milagros Leiva. En una entrevista llena de emoción, el exmodelo reveló un episodio jamás contado sobre su padre, quien luchó contra el terrorismo en la batalla del Cenepa, un momento que lo marcó profundamente en su juventud.

Al recordar ese acontecimiento, el exconductor de Gisela Valcárcel no logró contener las lágrimas frente a las cámaras, mostrando un lado suyo que rara vez expone al público.

Christian Rivero le reprochó a su padre por irse a la guerra

Cristian Rivero reveló en conversación con Milagros Leiva que su padre, en el pasado, había combatido contra el terrorismo en la guerra del Cenepa. Sin embargo, él no comprendía por qué participaba en el conflicto, lo que lo dejaba lejos de casa por varios días. “Dormía con miedo porque escuchaba en las noticias que derribaban un helicóptero o sucedía algo; era una incertidumbre horrible de estar con esa sensación por varios meses”, confesó el expresentador de ‘Yo Soy’. Además, recordó que su padre siempre salía con él llevando una pistola oculta en la pierna.

Por esa razón, en una ocasión, Cristian Rivero le reprochó a su padre por luchar por el país y hacer pasar momentos difíciles a la familia. El actor compartió la respuesta que recibió en ese momento: "Para tener esa carrera debes tener una convicción increíble. Yo le decía: 'Papá, ¿por qué te vas a la guerra?, ¿cuál es el propósito?' y él me respondía: 'Para eso me han entrenado, para eso me han formado’”, contó, con lágrimas en los ojos, el actor de 45 años, quien también reveló que su padre cayó en batalla.

Cristian Rivero estuvo en el programa de entrevistas de Milagros Leiva, por Willax TV, Foto. Willax.

¿Por qué Cristian Rivero se sentía minimizado en Latina?

Cristian Rivero recordó momentos en los que se sintió minimizado en el canal Latina. Comentó que, en varias ocasiones, no encontraba lugar para estacionarse y, aunque no le molestaba dejar su auto fuera del canal, le incomodaba ver cómo los asistentes de las figuras más importantes reservaban espacios exclusivos para sus jefes, aun cuando estos no estuvieran presentes.

“Siempre pensaba, ¿estamos mal nosotros? Yo llego y me dicen mira, no hay espacio en el canal, bueno me voy a la playa de estacionamiento y voy y camino con mi maletita. De repente llega esta gente con el maquillador y una persona que lo asiste y te dice que no te sientes porque ya llega”, comenzó relatando esta experiencia Rivero y agregó que, debido a ello, decidió enfrentar a su jefa.

Cristian Rivero fue el conductor de 'Yo Soy', icónico reality de Latina. Foto: Latina

“Le dije ‘¿por qué tal persona tiene este tipo de privilegios?’. Yo había llegado al canal con mi hijo de 5 años y no había mandado el correo (solicitando el ingreso de su niño a las instalaciones), me dijo que mi hijo se baje, que yo entre, resuelva y salga. Ese mismo día, yo hice todo un chongo y lo solucioné, pero a las pocas horas entra un personaje y baja con sus perros, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué dan esas concesiones? No nos daban permisos”, sentenció.

¿Cristian Rivero volverá a la televisión?

Christian Rivero, reconocido por su paso como presentador en ‘Yo Soy’ y su participación en producciones como ‘La Lola’, expresó su interés en volver a la televisión, pese a las dificultades actuales para encontrar oportunidades en el medio. Rivero señaló tiempo atrás que retomar su carrera televisiva es una meta clave para su crecimiento profesional.

"Por supuesto que quiero volver a la televisión porque es algo que me encanta y es el medio donde he crecido, pero no hay nada por el momento. Estoy dedicado a lo digital hasta que acabe el 2024", indicó el exmodelo.