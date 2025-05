Rosángela Espinoza presume su título de licenciada y lanza mensaje a sus detractores: “Que empiece el hate”

La chica reality Rosangela Espinoza sorprendió a todos semanas atrás al volver a ‘Esto es Guerra’, pese a que ella misma había asegurado que no estaba en sus planes regresar. Esta decisión generó una ola de críticas, y muchos usuarios afirmaron “que solo le alcanzaba para estar en ese programa”.

Sin embargo, la influencer no soportó más las los comentarios negativos y decidió responder presumiendo su título profesional de licenciada en Marketing, obtenido hace un año en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). De esa manera, les recordó a sus detractores en redes sociales que también ha trabajado en su formación académica y profesional.

Rosangela Espinoza mostró su título profesional y se lo restregó a sus críticos

Rosangela Espinoza, de 35 años, compartió en TikTok un video que hizo hace un año, donde se le ve recogiendo su título que la acredita como licenciada en Marketing. La influencer compartió ese clip la influencer como respuesta a sus críticos, con la intención de demostrar que es una mujer profesional y con estudios superiores.

En la descripción del video, Rosangela dejó un mensaje dirigido a sus detractores. “Empieza el Hate. Hoy se cumple un año. Yo en lo que se viene para llorar de felicidad”, escribió la popular ‘Rous’. Sin embargo, su publicación también generó cuestionamientos, ya que varios usuarios le preguntaron por qué no ejerce su carrera si ya cuenta con su título profesional.

Publicación de Rosángela Espinoza. Foto: Instagram.

Rosángela Espinoza invirtió US$10.000 en Kick y se arrepiente

En un reciente live, Rosángela Espinoza compartió una sincera revelación con sus seguidores. La influencer sorprendió al contar que su incursión en la plataforma de transmisiones en vivo, Kick, no resultó como esperaba, especialmente después de haber invertido US$10.000 en la compra de equipos para realizar sus streamings.

“Invertí casi 10 mil dólares en equipos, en cámaras y micrófonos. Pero gracias a dios esos equipos ahora me van a servir para asesorías (risas). Así que no se confundan, estudien, estudien por favor y lean. No es fácil. Ustedes dicen: ‘entren, entren’, pero tampoco es engañar a la gente. Más fácil es hacer dinero en tiktok al hacer tus batallitas que en esa plataforma de kick, y es cierto”, indicó en un inicio la influencer.

“En realidad, hay muchos jóvenes que se dejan llevar y dicen la cantidad y se emocionan y empiezan a decir ‘hay voy a ganar esto, voy a facturar’ luego invierten en sus cositas y terminan decepcionados. De hecho, que entiendo muchísimo la frustración. Pero no es un trabajo constante. Ósea sí pegas, pegas, y si no pegas… pues no pegas”, finalizó.