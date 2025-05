Rosángela Espinoza confiesa que invirtió US$10.000 en Kick y se arrepiente: “Estudien chicos”

La chica reality Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo en redes sociales, donde hizo una revelación que dejó a muchos impactados. La popular ‘Rous’, quien recientemente regresó a ‘Esto es Guerra’, confesó que se arrepiente de haber invertido US$10.000 para hacerse de un nombre en la plataforma Kick, muy popular entre los streamers debido a las grandes ganancias que ofrece.

A pesar de ser una figura mediática, modelo e influencer con amplia trayectoria, Rosángela admitió que no tuvo el éxito que imaginaba en la plataforma. “En TikTok es mucho más fácil hacer dinero”, comparando su experiencia en ambas redes.

Además, lanzó una advertencia a sus seguidores más jóvenes, a quienes aconsejó que prioricen su educación: “Estudien y lean. Entiendo mucho la frustración”, señaló muy decepcionada, asegurando que muchos se ilusionan con el dinero y que después de invertir fuerte, no sale como esperaban.

Rosángela Espinoza revela que le fue mal en Kick tras haber invertido US$10.000

La influencer Rosángela Espinoza abrió su corazón en una transmisión en vivo y sorprendió al revelar que su incursión en la plataforma Kick no fue lo que esperaba tras invertir US$10.000 en la compra de equipos para hacer sus streamings.

“Invertí casi 10 mil dólares en equipos, en cámaras y micrófonos. Pero gracias a dios esos equipos ahora me van a servir para asesorías (risas). Así que no se confundan, estudien, estudien por favor y lean. No es fácil. Ustedes dicen: ‘entren, entren’, pero tampoco es engañar a la gente. Más fácil es hacer dinero en tiktok al hacer tus batallitas que en esa plataforma de kick, y es cierto”, señaló la modelo de 35 años en sus redes sociales.

Asimismo, Rosángela, conocida por su éxito en redes sociales, contó que ahora entiende lo que es sentir frustración al no ver resultados. Lamentó también que muchos jóvenes se ilusionen con ganar dinero en el mundo del streaming sin conocer la realidad.

“En realidad, hay muchos jóvenes que se dejan llevar y dicen la cantidad y se emocionan y empiezan a decir ‘hay voy a ganar esto, voy a facturar’ luego invierten en sus cositas y terminan decepcionados. De hecho, que entiendo muchísimo la frustración. Pero no es un trabajo constante. Ósea sí pegas, pegas, y si no pegas… pues no pegas”, señaló muy honesta la integrante de ‘Esto es Guerra'.

Rosángela Espinoza regresó a ‘Esto es Guerra’ y causó revuelo en redes

El pasado 5 de mayo, la popular ‘chica selfie’, Rosángela Espinoza, sorprendió al reaparecer en la edición en vivo de ‘Esto es Guerra’, luego de varios meses alejada del reality y tras haber asegurado que no pensaba volver al programa.

Su ingreso fue presentado como el nuevo refuerzo del equipo ‘La nueva generación’, lo que generó una fuerte reacción en redes sociales, donde rápidamente se volvió tendencia. Y no es para menos: Rosángela es una de las participantes con más trayectoria en el reality, lo que marca su regreso como uno de los más comentados de la temporada.