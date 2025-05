Patricio Suárez Vértiz revela que su madre encontró a tres policías en su habitación: "Entró a mi cuarto"

Patricio Suárez Vértiz arrancó con fuerza su participación en ‘El valor de la verdad’. El músico respondió sin rodeos a la segunda pregunta que le hizo Beto Ortiz: “¿Encontró tu mamá a tres mujeres policías en tu cama?”. Su respuesta fue afirmativa, recordando que en la primera pregunta ya había confesado ser adicto al sexo.

Contó que en ese entonces vivía en Miraflores, cerca de las avenidas Larco y Benavides, y que solía ver a tres mujeres policías todas las mañanas. Con el tiempo, se generó confianza entre ellos por la frecuencia con la que se cruzaban. Un día, las agentes le pidieron descansar un rato en su habitación, ya que estaban muy cansadas. Patricio, sin ver problema alguno, accedió a su pedido con la intención de ayudarlas.

Madre de Patricio Suárez Vértiz descubrió a tres mujeres policías en su habitación

“Claro, vayan a mi casa, descansen y dejen la puerta abierta porque yo iré al súper a comprar unas hamburguesas”, les dijo Patricio a las oficiales. Sin embargo, no contaba con que su madre estaba cerca, paseando con sus tías.

“Ahí justo viene mi mamá con mis tías paseando, y una de ellas le dice que querían descansar. Mi mamá responde: ‘Sí, Patricio vive aquí cerca’. Y según me cuenta, encontraron la puerta abierta de mi departamento y vieron botas largas, correas con balas y revólveres. ‘Mi hijo es masoquista’, habría dicho mi mamá”, recordó entre risas el músico.

Luego vino la escena más inesperada. “Tú sabes que las madres no tocan la puerta de las habitaciones. Abrió y vio a estas tres mujeres en mi cama. Gritó fuerte y las policías salieron corriendo. Agarraron su pistola y se fueron huyendo. Yo llego y mi madre me grita: ‘¡Te estás tirando a la ley!’. Y yo no entendía nada. Pero claro, nunca me creería que estaban ahí solo para tomar una siesta”, concluyó el hermano de Pedro Suárez Vértiz.