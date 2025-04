Dalia Durán se presentó en ‘El valor de la verdad’ este domingo 13 de abril, donde compartió los momentos más difíciles de su relación con John Kelvin. Durante su intervención, recordó una situación incómoda que vivió junto a su exesposo, ocurrida en una edición pasada del mismo programa. En ese episodio, el cantante de cumbia, sentado en el sillón rojo, respondió a una de las preguntas afirmando que no la amaba, mientras Dalia lo acompañaba en el sillón blanco.

Dalia Durán explicó cómo esa declaración de John Kelvin la impactó profundamente, especialmente porque, en ese momento, ya tenían una familia y compartían una vida juntos desde hace varios años. La cubana confesó que no se esperaba esa respuesta, y compartió una importante reflexión sobre la importancia del amor propio.

Dalia Durán comentó sobre la declaración de John Kelvin en ‘El valor de la verdad’

En su pregunta final, Dalia Durán admitió que sí le había sorprendido, en su momento, escuchar a John Kelvin decir que no la amaba. Durante el programa, se mostraron imágenes de ‘El valor de la verdad’ de 2012, con el cantante de cumbia sentado en el sillón rojo y Dalia presente en el sillón blanco.

Al respecto, el conductor Beto Ortiz comentó que muchas mujeres se habrían levantado e ido tras esa respuesta, a lo que Dalia Durán respondió: “Ganas no me faltaban”. Cuando le preguntaron si se le había 'helado la sangre' al escuchar esa declaración, Dalia afirmó: “Sí, era algo que no me esperaba definitivamente”.

Beto Ortiz recordó que, tras esa respuesta, John Kelvin argumentó que el amor era una palabra muy fuerte y destacó que respetaba y admiraba a su entonces pareja. Ante esto, Dalia compartió una importante reflexión: “Yo creo que cuando uno no siente amor por uno mismo, no puede sentir amor por los demás”. Luego, la cubana afirmó de manera tajante: “Una persona que te ama no hace lo que él me hizo”, haciendo referencia a los abusos y maltratos que vivió durante su relación con el cantante.

Finalmente, Dalia Durán fue rotunda al señalar que el cantante de cumbia nunca ha sentido amor por ella, debido a todo lo que vivieron, marcado por violencia física y psicológica.

Dalia Durán confirma abuso de John Kelvin

Dalia Durán ofreció uno de los testimonios más impactantes de su vida, durante su participación en 'El valor de la verdad'. En su intervención, la exesposa de John Kelvin confirmó que fue víctima de abuso, una declaración que llega después de haber negado los hechos ante la justicia, lo que favoreció la reducción de la pena del cantante.

La modelo cubana comentó sobre el episodio violento ocurrido en 2021, cuando denunció a John Kelvin por agresión física y sexual. “En esa habitación ese día solo había dos personas, él y yo. Él sabe perfectamente qué pasó”, afirmó. “Para mí es como volver a abrir una herida que estoy intentando sanar, pero sí, por más que sea lo que sea, cuando uno dice no, es no”, agregó.