Natalie Vértiz, quien ganó popularidad tras representar a Perú en el Miss Universo 2011, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en el país. Con su participación en programas televisivos como 'Esto es guerra' y 'Estás en todas', ha captado la atención de miles de personas. Sin embargo, existe un dato que muchos desconocen sobre ella: la conductora no nació en territorio peruano, aunque ha pasado gran parte de su vida en el país. Este detalle ha sorprendido a muchos, pues se le asocia directamente con el Perú por su éxito en los medios y su vínculo con su esposo, Yaco Eskenazi, también una figura pública muy querida.

A lo largo de los años, Natalie Vértiz ha forjado una carrera impresionante como modelo, conductora e influencer. Además, su vida personal y profesional ha sido tema de conversación en numerosos medios de comunicación. Desde su llegada al Perú, ha formado una familia con Eskenazi, y juntos se han convertido en una de las parejas más seguidas de la farándula peruana. Pero, ¿de dónde es realmente Natalie Vértiz y qué la motivó a trasladarse a Sudamérica? Conoce los detalles.

¿Qué nacionalidad tiene Natalie Vértiz?

Contrario a lo que muchos piensan, Natalie Vértiz no nació en Perú, sino en Estados Unidos. En una entrevista en su canal de YouTube, la modelo reveló que tanto ella como sus hermanas vieron la luz por primera vez en territorio estadounidense. “Mis hermanas y yo nacimos en Estados Unidos, pero luego regresamos a Perú. Viví en Lima hasta los 5 años y luego volvimos a Estados Unidos, donde viví hasta los 13 años”, comentó. A lo largo de su vida, Vértiz ha dividido su tiempo entre ambos países, razón por la cual afirma que ha vivido la mitad de su vida en Perú y la otra en Estados Unidos.

¿Qué motivó a Natalie Vértiz llegar al Perú?

La decisión de Natalie Vértiz de regresar a Perú estuvo motivada por una combinación de factores personales y profesionales. A pesar de haber iniciado su carrera como modelo en Estados Unidos, los primeros pasos de Vértiz en el mundo del modelaje no fueron sencillos. En varias ocasiones, sufrió rechazos en concursos de belleza, lo que la llevó a replantearse su futuro en la industria. En ese contexto, su hermana Mariana fue una pieza clave para convencerla de que regresara a Perú y participara en el Miss Perú 2011.

“Estaba muy desanimada por los rechazos, pero mi hermana me animó a intentarlo en Perú. Me puse en contacto con el director del Miss Perú y me explicó lo que debía hacer. Al final, vine al país, lo conocí en persona y logré ingresar al concurso”, explicó la conductora en una entrevista.

El éxito obtenido en el certamen de belleza le abrió las puertas en la televisión peruana, consolidándose como una de las modelos más importantes del país. Además, fue en ese momento cuando conoció a Yaco Eskenazi, quien se convertiría en su esposo y compañero en varios proyectos televisivos. Hoy en día, Natalie Vértiz es una de las figuras más destacadas de la televisión y las redes sociales en Perú.

Natalie Vértiz es conductora y modelo peruana. Foto: Redes sociales

Natalie Vértiz revela su mayor inseguridad

A pesar de su éxito como modelo y presentadora, Natalie Vértiz no siempre se sintió cómoda con su apariencia. Durante su infancia, ser la más alta de su clase le generaba inseguridades que la afectaron emocionalmente. En un extenso video publicado en su canal de YouTube, la modelo confesó que su altura fue una fuente de complejos desde temprana edad. “Desde muy pequeña yo era superalta, y eso me hacía sentir diferente. No me daba cuenta de lo grande que era hasta que empecé a compararme con mis amigas. Incluso, sufrí bullying por esto”, explicó.

PUEDES VER:Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran EXCLUSIVA fiesta de cumpleaños para su hijo y dejan a usuarios en shock

Natalie relató un episodio que marcó su infancia, cuando un compañero de clase la llamó "jirafa" en inglés. Este tipo de comentarios la afectaron, pero con el tiempo logró transformar su mayor inseguridad en una de sus mayores fortalezas. “Nunca pensé que mi altura me abriría las puertas en el modelaje y me llevaría tan lejos en mi carrera”, añadió.