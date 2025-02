Una boda comunitaria en Bagua tomó un giro inesperado cuando Elena Barrantes se negó a casarse con su novio, Clever Huayán. "Perdónenme a todos, pero no acepto", se le escuchó decir antes de salir corriendo del auditorio municipal. El video del momento rápidamente se volvió viral en TikTok, generando miles de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes esperaban poder escuchar la historia detrás de este evento.

Después de días de especulación, la conocida "novia fugitiva de Bagua" reapareció en el programa de Andrea Llosa para contar la verdadera razón detrás de su sorpresiva decisión. Según, relató Elena Barrantes, jamás fue amenazada para no casarse con su novio, como inicialmente mencionó, sino que descubrió que este le habría sido infiel un día antes de que celebraran su matrimonio.

“Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Y mi amiga me dice ‘tu novio te saca la vuelta con tal fulana’ y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar. No le dije nada a mi novio. En el altar me ganaron las lágrimas y dije no acepto y me fui corriendo. Quería darle una lección, dejarlo plantado para que aprenda que no se juega así”, señaló.

Ante esta revelación, Clever Huayán confesó estar arrepentido por la infidelidad. "Reconozco mi error. Sí, te fui infiel. Te pido ante todo el país si me puedes perdonar", mencionó.

No se casarán con él, pero seguirán junto

Elena Barrantes decidió perdonar la infidelidad de Clever Huayán, pero dejó claro que no se casaría con él. Durante su aparición en el programa de Andrea Llosa, rechazó nuevamente unirse en matrimonio con su novio en la boda simbólica que le habían preparado en vivo, dejando en evidencia que su decisión era definitiva.

"En el caso tuyo Elena, ¿tú estás de acuerdo con dar ese paso y formalizar ante la ley tu unión ante Clever?", preguntó el conciliador. "Discúlpenme, pero no lo he pensado. Él vive en su casa, yo vivo en mi casa con mi mamá, mi hijo y mis hermanos. Todavía no he pensado en vivir con él (...) Yo lo quiero, pero no lo amo", expresó.