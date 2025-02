La empresaria Alejandra Baigorria ha dejado a sus seguidores atónitos, al cancelar su contrato con el proveedor de su matrimonio, tras la filtración de su lista de regalos en el programa ‘Magaly TV, la firme’. Asimismo, la empresaria señaló que no le molestó que hayan difundido la información, ya que presentía que podía pasar.

Hace unos días el programa ‘Magaly TV, la firme’ reveló la sorprendente lista de regalos solicitados por Alejandra Baigorria y Said Palao, que incluye un pasaje aéreo de París a Milán y Florencia, valorado en 1.500 dólares. Entre las peticiones también se encontraba un tour al Coliseo Romano por 150 dólares, un día de spa en Milán por 80 dólares, así como una cena romántica frente a la emblemática Torre Eiffel.

¿Cómo reaccionó Alejandra Baigorria tras la filtración?

Luego que el programa de la ‘Urraca’ revelara que Alejandra Baigorria se casará el próximo 26 de abril, el programa ‘Amor y fuego’ fue a consultarle a la empresaria sobre este tema, ya que también se filtró la lista de regalos para la boda.

“No me incomoda la verdad porque es algo que iba a terminar pasando. En realidad no me molesta, es una lista de regalos y todo el mundo puede pedir lo que le da la gana de regalo. (...) Voy a ver si voy a seguir trabajando con la página porque me parece extraño”, detalló la influencer. Asimismo, el programa reveló que la lista ya fue eliminada de dicha página.

Alejandra Baigorria tomaría una drástica decisión

Por otro lado, Alejandra Baigorria detalló que su boda con Said Palao continúa en planeación, por lo que buscará la manera de averiguar qué pasó exactamente, para que el programa de ‘Magaly TV, la firme’ haya obtenido esa información.

“Estoy viendo y averiguando cómo es que ha sido la filtración porque yo creo que ustedes, ni ningún programa va a pasar el logo de una empresa si no pagan, ya sabemos cómo es el negocio de la televisión. Estoy averiguando eso para saber qué ha pasado”, mencionó la empresaria al respecto.