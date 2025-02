Falleció Roberta Flack a los 88 años: leyenda del soul y voz de ‘Killing Me Softly’ batallaba con mortal enfermedad

'The First Time Ever I Saw Your Face' también es otro de sus temas más legendarios. Foto: BBC

La música está de luto tras el fallecimiento de Roberta Flack, una de las voces más icónicas del soul. La artista, reconocida por su talento como cantante y pianista, murió a los 88 años, dejando un legado imborrable en la historia de la música.

La noticia fue confirmada este 24 de febrero por su publicista, quien informó que Flack murió en su hogar, acompañada por sus familiares. En 2022, la cantante había revelado que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afectó su capacidad para cantar.

¿De qué murió Roberta Flack?

La causa del fallecimiento de Roberta Flack está relacionada con su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que deteriora las neuronas motoras, provocando una pérdida del control muscular. Según el portal médico Mayo Clinic, la ELA afecta la movilidad, el habla y la respiración, y hasta el momento no tiene cura.

En noviembre de 2022, la cantante anunció públicamente su padecimiento. Su equipo de representantes comunicó que la enfermedad le impedía seguir interpretando sus canciones, poniendo fin a una carrera de más de cinco décadas. A pesar de su condición, Flack continuó trabajando en proyectos personales, incluyendo la publicación de un documental sobre su vida.

La ELA es una afección poco común, pero devastadora. Según la Asociación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, cada año se diagnostican aproximadamente 5,000 nuevos casos en Estados Unidos. Grandes personalidades han enfrentado esta enfermedad, como el científico Stephen Hawking y el beisbolista Lou Gehrig, quien dio nombre a la dolencia.

¿Cuál fue el legado de Roberta Flack en la música?

El impacto de Roberta Flack en la música es innegable. Su voz suave y emotiva, combinada con su habilidad para el piano, la convirtió en una de las artistas más influyentes del soul y el R&B. Su carrera despegó en la década de los 70, cuando logró posicionar varios temas en el número uno de las listas de Billboard.

Flack ganó cinco premios Grammy y obtuvo ocho nominaciones. En 1972, su interpretación de The First Time I Ever Saw Your Face se convirtió en un éxito mundial tras ser incluida en una película de Clint Eastwood, logrando el primer lugar en las listas de popularidad y ganando su primer Grammy a la Grabación del Año.

En 1973, su éxito Killing Me Softly with His Song repitió el logro, convirtiéndola en la primera artista en ganar dos veces consecutivas el Grammy a la Mejor Grabación del Año. A lo largo de su trayectoria, colaboró con figuras como Donny Hathaway, con quien grabó clásicos como Where Is the Love y The Closer I Get to You.

Entre sus temas más emblemáticos se encuentran:

Feel Like Makin’ Love (1974)

Where Is the Love (1972) – junto a Donny Hathaway

The Closer I Get to You (1977) – también con Hathaway

Tonight, I Celebrate My Love (1983) – con Peabo Bryson

'Killing Me Softly', su obra maestra

Si hay una canción que definió la carrera de Roberta Flack, fue Killing Me Softly with His Song. Lanzada en 1973, esta interpretación emotiva y melancólica se convirtió en un himno del soul, alcanzando la cima de los rankings musicales en Estados Unidos y otros países.

El tema fue escrito por Charles Fox y Norman Gimbel, pero fue Flack quien le imprimió un sello único. En una entrevista, la cantante reveló que se sintió profundamente conmovida la primera vez que escuchó la canción y supo de inmediato que debía interpretarla.

"Desde la primera nota, sentí que la canción hablaba directamente a mi alma", mencionó Flack en una entrevista de 2012.