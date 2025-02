La única banda de Latinoamérica que está nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025: no es Soda Stereo

El Salón de la Fama del Rock & Roll ha revelado la lista de nominados para su edición 2025, y entre los seleccionados destaca, por primera vez en la historia, una banda de rock en español. Esta nominación marca un momento crucial para la música latina, ya que nunca antes una agrupación hispanohablante había sido considerada para este reconocimiento.

Además, esta es la primera vez en casi una década que un artista latino es tomado en cuenta para la distinción, luego de la nominación de Los Lobos en 2016. Hasta la fecha, solo tres artistas latinos han sido incorporados al selecto grupo, aunque todos grababan principalmente en inglés: Santana (1998), Ritchie Valens (2001) y Linda Ronstadt (2014). La inclusión de esta banda en la edición 2025 representaría un avance significativo para el reconocimiento del rock en español a nivel mundial.

¿Cuál es la banda de Latinoamérica nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025?

La banda que logró este reconocimiento es Maná, un referente del rock latinoamericano con más de 30 años de trayectoria. Fundada en Guadalajara, Jalisco, en la década de los 80, la agrupación está integrada por Fher Olvera (voz y guitarra), Alex González (batería), Sergio Vallín (guitarra líder) y Juan Calleros (bajo).

Desde sus inicios, Maná ha sido una de las bandas más influyentes de la música en español, con un repertorio que ha trascendido generaciones. Sus álbumes han dominado las listas de ventas y han roto récords en plataformas musicales. Su debut en las listas de Billboard ocurrió en 1994 con Dónde Jugarán los Niños, que alcanzó el puesto No. 2 en Top Latin Albums. Su consagración llegó en 1997 con Sueños Líquidos, el primero de sus ocho discos en llegar al No. 1 en la lista de Latin Albums.

¿Cómo contribuyó Maná a la historia del rock?

Maná no solo ha sido un líder del rock en español, sino que ha dejado una huella imborrable en la industria musical. Su sonido, influenciado por bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Queen y Led Zeppelin, ha llevado a la banda mexicana a crear un estilo propio que fusiona rock, pop y ritmos latinos.

Uno de los mayores logros de la banda ha sido la expansión del rock en español a mercados internacionales. Canciones como Rayando el sol, Oye mi amor y Clavado en un bar se han convertido en himnos generacionales, consolidando su presencia en América Latina, Estados Unidos y Europa.

¿Cuáles son todos los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2025?

El Salón de la Fama anunció la lista de 14 artistas nominados para la Clase de 2025, un grupo que incluye leyendas de distintos géneros. Los candidatos de este año son: