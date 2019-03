¿Tilsa Lozano retomó su romance con Miguel Hidalgo? La imagen delataría a presentadora de TV

Tilsa Lozano sorprendió a sus fanáticos al publicar imagen donde aparece Miguel Hidalgo, la cual ha generado distintos comentarios en su cuenta de Instagram, ya que hace unas semanas la conductora de 'En Exclusiva' reveló durante entrevista en un programa radial que el empresario fue el amor de su vida a diferencia de Juan Manuel 'loco' Vargas, a quien calificó de un 'NN'.

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo. Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente que no tiene ni punto de comparación", mencionó la presentadora de televisión en Radio Capital, causando sorpresa en sus fanáticos.

Desde entonces, los rumores de una posible reconciliación de Tilsa Lozano con Miguel Hidalgo tomaron mayor fuerza, pese a que en varias oportunidades la ex vengadora había descartado esta posibilidad. Sin embargo, la reciente fotografía que compartió en Instagram dejó alarmados a sus seguidores.

En la imagen se observa al empresario jugando con sus hijos mientras disfrutan de un caluroso día en la playa. "Tuchi y su papá", fue el mensaje que escribió como leyenda la conductora de 'En Exclusiva'.

