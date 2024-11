Luego de haber dejado abierta la posibilidad de una futura colaboración musical, Tilsa Lozano decidió revelar que no tiene intenciones de grabar a dúo con Pamela Franco, en medio de toda la polémica que existe por la relación entre Christian Cueva y la cumbiambera. La exvengadora prefiere mantenerse al margen.

Tilsa Lozano no quiere grabar con Pamela Franco



A pesar de haber sorprendido hace unos días al ofrecer una entrevista juntas, Tilsa Lozano se sinceró sobre lo que piensa de Pamela Franco, en medio de toda la polémica que existe en torno a la cumbiambera por su relación con Christian Cueva. Por ello, se le consultó a la animadora si estaría dispuesta a grabar un tema con la cantante.



“No, no, eso es un floro, no hay ningún tema, eso es floro que lo han dicho y nada que ver, o sea, aparte, Pamela Franco es cantante de verdad y yo hago más que nada mis mix musicales con (DJ) Peligro, pero no, nada que ver. Aparte, que yo no canto cumbia y no es lo mío”, sentenció Lozano en entrevista con ‘Más espectáculos’.

En esa misma línea, Tilsa Lozano aprovechó para mandarle un consejo a Pamela Franco ahora que ha ganado más fama y está aumentando las tarifas de sus presentaciones, debido a la oficialización de su romance con Christian Cueva.



“Bueno, pues, pero de todo lo malo hay que sacar algo bueno, que aproveche y que facture, aunque sea. Cada uno con sus cosas, viviendo su amor, es lo que yo he dicho siempre. Creo que ahí no hay víctimas, creo que ahí todos han hecho sus cosillas y todos al final están facturando, así que (…) bien, ¿no?”, agregó la exmodelo.

¿Tilsa Lozano aún recuerda su época como ‘vengadora’?



Por otro lado, se sabe que Tilsa Lozano volvió a los shows para revivir sus clásicos temas como ‘Envidiosa’ y ‘Soy soltera’, ya que en la actualidad lideran la plataforma de TikTok.



“Es un éxito porque realmente hemos llegado a nuevas generaciones que por ahí eran muy chibolos (jóvenes) cuando los hits eran hace 10 años y ahora veo gente que me dice: ‘¡Ay! Yo escuchaba tus canciones cuando tenía 14, 15, 16 años y no podía ir a discotecas y ahora tengo la oportunidad de poder verte en vivo’. Y es locazo porque gracias al TikTok y a las redes sociales se volvieron viral nuevamente las canciones y de verdad mucho público me dice: ‘Cuando era chibola, no me dejaban ir a la disco y ahora te veo en persona’”, finalizó en su entrevista con el programa de televisión.