Guionista de 'Nina de Azúcar': "Las mujeres de ahora no queremos ser princesas, somos guerreras"

Marcela Laura Citterio, es una escritora y guionista argentina, que tiene en sus más conocidos éxitos 'Patito feo' convertido en un boom. Nombrada en el 2020 'Personalidad destacada de la cultura' por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acaba de ingresar al mundo de las redes sociales y en su TikTok cuenta anécdotas y curiosidades de las producciones donde ha tomado parte. Su más reciente trabajo es 'Nina de Azúcar', producción de Del Barrio Producciones para América Televisión que en su semana de estreno ha liderado el horario. Precisamente llegó a Lima para el debut de la historia que protagonizan Patricia Barreto y Nacho Di Marco y conversamos con ella antes que regresara a su país.

"Un día entré a mi Instagram, a las solicitudes que leo de vez en cuando porque no siempre las veo, y ahí encontré un mensaje de Hugo (Coya, gerente general de Del Barrio Producciones). Me decía: “Hola, ¿qué tal? Somos de Del Barrio”. Por supuesto, yo sabía quién era él, sabía de Michelle (Alexander); todos sabemos quién es. Lo busqué porque me entró la duda de si sería verdad. Me dijeron si me gustaría trabajar con ellos. Yo ya venía viendo el trabajo que hacían, sabía que era una telenovela diaria. Amo las novelas, así que me sentí muy contenta.

Citterio recuerda que para dar 'vida' a Nina de Azúcar, le explicaron que necesitaban una comedia de verano y romántica. "Yo tengo una editorial, y no solo tengo mis historias, sino también de mis libros. Les presenté cuatro o cinco ideas para ver cuál les interesaba. Eligieron la de la pastelera, que fue el personaje de Nina. Es precioso. Llegué a Lima y vi esas locaciones, esos decorados... ¡tienen un nivel excelente! Los pasteles, todo. Ya me sorprendí viendo los avances; los miro 25 veces, imagínate. Hoy vi clips del capítulo 10, y es como de serie, impecable. Es como mezclar las películas de Julia Roberts de los 90 con la calidad de hoy. Estoy en shock".

Sobre el trabajo de Michelle Alexander, CEO de Del Barrio Producciones, la dejó impresionada. "Dios mío, me saco el sombrero. No sé cómo hace, cómo maneja todo, tiene un olfato increíble. Hoy entré al set de la pastelería y no lo podía creer. A veces, en las producciones, pasa algo mágico, como si un ángel pasara. Acá siento eso: el decorado, los actores que fueron cuidadosamente elegidos. Vamos a hacer algo muy lindo. Yo trabajo muchísimo, y me encantan las novelas. La verdad, estoy conmovida. Yo miraba las producciones, pero a este nivel te juro que nunca lo pensé".

Los tiempos han cambiado. Ya no es la clásica historia de la chica humilde que se enamora del joven millonario. Nina es una emprendedora.

Así es. Las mujeres de ahora no queremos ser princesas, somos guerreras. Mi último libro se llama 'La chica que no quería ser princesa', así que imagínate. En las novelas actuales, hablamos de mujeres que emprendemos, incluso con problemas económicos, como los que verán aquí. Esto hace que Nina se relacione con el futbolista, pero por una obra de bien, no por casualidad. Cuando Michelle me preguntó si el futbolista podía ser argentino, le dije: “¡Claro!”. Eso le da un toque especial. Además, el actor lo está dando todo. La química con Patricia es impresionante.

¿Piensas que con el streaming se ha perdido un poco el romance del televidente con las telenovelas?

Yo la pandemia la viví trabajando en el streaming. Estuve en una serie de doce capítulos y todo, pero como autora te puedo decir que no es lo mismo. En las novelas tienes historias diarias, con más tiempo para desarrollarlas. Además, cuando empiezas a producir una serie, pasan años hasta que sale al aire. Esto es inmediato. Es el ahora. El televidente opina y lo vive día a día. Las novelas turcas lo capitalizaron, y lamentablemente Latinoamérica dejó de hacerlo, excepto en lugares como Perú. Esto es el verdadero semillero para actores, guionistas, productores, y da mucho trabajo. Con el streaming, a veces se cree que gastar más dinero significa mejor calidad, pero no es cierto. Además, muchas plataformas no son sostenibles financieramente. Hay que celebrar el trabajo de prender la tele y enamorarse de una historia diaria.

Patricia Barreto y Nacho Di Marco, protagonistas de 'Nina de Azúcar', de lunes a viernes a las 9:40 p.m. Foto: difusión

¿Qué ingredientes tiene Nina de Azúcar para pretender conquistar al público?

Creo que conectará porque tiene esa vibra de comedia romántica diaria. Hoy puedes sentirte parte de una historia que va evolucionando. Hay una protagonista fuerte, como lo son todas las mujeres hoy en día. La historia de amor no empieza como un romance tradicional, sino al revés. Comienza con un matrimonio por arreglos y, poco a poco, nace el amor. Habla de todo lo que somos capaces de hacer para salir adelante. Es una historia para volver a creer en el amor.