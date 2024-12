Michelle Alexander confirma el regreso de Melissa Paredes a la TV: "Yo feliz de la vida"

Melissa Paredes y Michelle Alexander retoman su colaboración en 'Nina de azúcar', una producción de Del Barrio Producciones que marcará el regreso de la actriz a la ficción televisiva. En este proyecto, que se estrena el 2 de diciembre en América TV, Paredes compartirá escenas con Patricia Barreto y Nacho Di Marco. Alexander dejó claro que su decisión de convocar a la actriz fue motivada por su talento y profesionalismo.

¿Qué dijo Michelle Alexander sobre el regreso de Melissa Paredes?

En entrevista con el programa 'Estás en Todas', Michelle Alexander elogió la incorporación de Melissa Paredes al elenco de 'Nina de azúcar', destacando su entusiasmo y carisma. Según la productora, la actriz fue seleccionada sin necesidad de realizar un casting, ya que confiaba plenamente en su capacidad para interpretar el papel asignado.

“Estaba buscando a la actriz ideal para este personaje, y cuando me mencionaron a Melissa, pensé: ‘Me encantaría que sea ella’. No le hice casting ni nada, simplemente les pedí que le pregunten si le interesaba, y me llamó encantada de la vida. Yo feliz y contenta con ella. Está muy bien en su papel y, además, es muy divertida”, comentó Alexander.

¿Qué personaje interpretará Melissa Paredes en 'Nina de azucar'?

En esta nueva telenovela, Melissa Paredes dará vida a Sheyla, un personaje descrito como “la sirena del Glow”. Según Michelle Alexander, este papel promete generar intriga y diversión en la trama, convirtiéndose en un elemento clave para alborotar el desarrollo de la historia.

Sheyla será un personaje lleno de carisma y picardía que, según la productora, aportará una mezcla de drama y comedia al proyecto. Alexander destacó la química del elenco y aseguró que la audiencia disfrutará de una historia apasionante y llena de sorpresas.

“La Sheyla ha venido a alborotar el gallinero. Hay drama también, no todo es comedia. Yo creo que la gente se va a reír mucho y se va a apasionar con el romance”, señaló Alexander, emocionada por el impacto que tendrá el personaje de Paredes en la trama.

El duelo televisivo del 2 de diciembre

El estreno de 'Nina de azúcar' el 2 de diciembre a las 9:40 p. m. coincidirá con el lanzamiento de 'Pobre Novio' en Latina Televisión, generando gran expectativa por el enfrentamiento entre ambas producciones. Mientras 'Nina de azúcar' apuesta por una historia que mezcla el romance y la superación personal, 'Pobre Novio' buscará conquistar al público con una narrativa igualmente cautivadora.

Con la dirección de Michelle Alexander y el respaldo de Del Barrio Producciones, 'Nina de azúcar' se perfila como una de las propuestas más atractivas del año, marcando además un importante hito en la carrera de Melissa Paredes tras su retorno al mundo de la actuación.