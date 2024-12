Patricia Barreto y Nacho Di Marco se juntan nuevamente frente a las cámaras y como protagonistas. Lo harán en 'Nina de Azúcar', la nueva propuesta de Del Barrio Producciones para América Televisión y que se estrenará este lunes 2 de diciembre "para poner una gran dosis de dulzura y diversión en las noches peruanas", reza la promoción.

"Nacho y yo somos actores que manejamos mucho la improvisación, nos entendemos muy bien. Es lindo tener un dúo. Literalmente sabe su propuesta, es bacán encontrar un compañero que acoge tus propuestas, las adapta y seguimos adelante en escena y escena. Cada uno aporta al otro", dice la actriz quien admite que sigue siendo identificada como Maricucha, de la sintonizada serie que también fue producida por Del Barrio Producciones.

"Maricucha es un personaje hermoso. Todos los personajes de cine o televisión tienen su momento y los abrazo. La gente siempre me lo recuerda. Es lindo que me digan Maricucha, donde voy los niños me la recuerdan y es bonito. En lo más recóndito me dicen Maricucha. Y ahora en esta nueva etapa, Nina me va a llevar a otro lado. Siento que este es otro personaje y es lindo cuando pasas otras etapas. Ahora, ya me están diciendo 'Nina. Es una linda historia dulce, de amor, pasión, pero también traición" agrega la destacada actriz de teatro.

Patricia Barreto, Nacho Di Marco y Michelle Alexander. Protagonistas y directora de Nina de Azúcar. Foto: difusión

"Maricucha era una niña que se convertía en adulta. Quería conocer la vida. Una joven de corazón de niña. Super protegida. En cambio Nina es una profesional de la pastelería, una chica madura que saca adelante la empresa de la familia y está en otra etapa de su vida y enfocada en su trabajo. Son mujeres distintas, claro ambas, tienen mi esencia así que manejan bien la comedia. Pero la idea es que cada una tenga su propia magia".

Nina es una maestra pastelera y la actriz ha contado la preparación que ha llevado para sumergirse en el amplio mundo de la pastelería. "Me he preparado en el rubro, desde el vocabulario, las medidas, ingredientes, tips. Vamos a ser fieles a todo, respetando esa hermosa carrera y todo eso me está llevando a un mundo nuevo. Nina tiene un taller y todo es tiempo, balanza y peso". Además ha reconocido a las maestras de quienes ha recibido asesoría. "Dulcefina es una de ellas. Es una maestra pastelera, que tiene una tremenda trayectoria y conocer su taller ha sido sorprendente. Ahora estoy con otra maestra que es María Almenara, muy talentosa en su rubro. Y claro, yo he buscado mi propia dulzura. He tratado de escuchar, aprender de la mano de las maestras que he tenido para trabajar en la faceta de Nina. Ha sido un camino muy lindo, maravilloso porque he visto que hay una representación femenina muy importante en el campo de la pastelería. Estoy feliz y honrada".

Melissa Paredes es 'Sheyla' en TN. 'Nina de Azúcar' de Del Barrio Producciones y América TV. Foto: difusión

¿De qué trata Nina de Azúcar?

En un rincón de Lima, donde el aroma a pastel recién horneado llena el aire, la joven Nina lucha por mantener viva su pastelería familiar. Pero cuando el destino la cruza con El Jaguar, un futbolista mundialmente famoso, su vida dará un giro sorprendente.Entre dulces mentiras y amargos secretos, Nina y El Jaguar mezclarán sus vidas… ¿Estarán listos para lo que el destino les tiene preparado? ¿Podrá Nina salvar su pastelería? ¿Cuál será el precio de mezclar dos mundos tan diferentes?.

Elenco y horario

Patricia Barreto en el papel de Nina, estará acompañada de primeros actores como Haydeé Cáceres (Emma) Nicolás Fantinato (Fabián) y Grappa Paola (Margarita), junto a Nacho Di Marco (Ramiro), Fiorella Díaz (Mirta), Iván Chávez (Ángel), José Miguel Argüelles (Bruno), Vanessa Saba (Alessandra), Sebastián Monteghirfo (Ignacio), Valentina Saba (Valentina), Sebastián Rubio (César), Nicolás Osorio (Luis), Raul Suazo (Leandro), Nicolás Galindo (Guille), Daniela Camaiora (Dayana), Melissa Paredes (Sheyla), y el pequeño Dominick Oré (Simón). El estreno es el lunes 2 de diciembre a las 9.40 p.m. por América Televisión.