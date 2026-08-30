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Economía

Producción de hierro en Perú crece 41,1% en 2026, mientras cobre avanza 1,9% en el primer semestre

El estaño y el molibdeno también registraron avances durante junio, mientras Arequipa, Moquegua y Tacna concentran cerca del 80% de la extracción nacional de este último mineral.

Producción de hierro en Perú crece 41,1% en el primer semestre y destaca entre los metales con mayor avance en 2026.
Producción de hierro en Perú crece 41,1% en el primer semestre y destaca entre los metales con mayor avance en 2026. | Composición LR
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La producción minera peruana mostró resultados mixtos durante junio de 2026. De los ocho principales productos mineros metálicos, tres registraron un aumento interanual en el sexto mes del año: hierro, estaño y molibdeno. El desempeño de estos metales permitió mantener en terreno positivo parte de la actividad extractiva, mientras el cobre avanzó de manera más moderada en el acumulado del primer semestre.

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De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción de estaño creció 12,9% en junio frente al mismo mes de 2025, mientras que el molibdeno aumentó 5,4%. En el caso del hierro, el ministerio reportó una variación exponencial respecto de junio del año pasado, aunque el resultado más significativo se observa al revisar el acumulado de los primeros seis meses.

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Entre enero y junio, la producción nacional de hierro registró un incremento de 41,1% respecto del mismo periodo de 2025. El estaño, por su parte, acumuló un crecimiento de 6,5%.

El comportamiento del hierro destaca no solo por la magnitud de su avance, sino porque se trata de uno de los metales vinculados directamente con la industria siderúrgica y la construcción. Su evolución, por tanto, también puede leerse como parte del movimiento de sectores que demandan materias primas para infraestructura, manufactura y otros proyectos.

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Hierro lidera el crecimiento y el molibdeno gana peso en el sur

El molibdeno también presentó un desempeño favorable durante el semestre. En junio, su producción aumentó 6,5% respecto de mayo y 5,4% frente a junio de 2025, según el BEM.

Una parte importante de esta producción se concentra en el sur del país. Arequipa, Moquegua y Tacna representan conjuntamente el 79,9% de la producción nacional de molibdeno, lo que evidencia el peso que tienen estas regiones en la extracción de este mineral.

Este suele aparecer asociado a operaciones cupríferas y tiene aplicaciones industriales, especialmente en la fabricación de aleaciones resistentes a altas temperaturas y a la corrosión. Por ello, aunque su volumen es considerablemente menor al del cobre, su producción tiene relevancia dentro de la canasta minera peruana.

El avance de estos metales ocurre, además, en un momento en que la minería mantiene un peso importante en las cuentas externas del país.

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Producción de cobre en Perú avanza 1,9% durante el primer semestre

El cobre, principal producto de la minería peruana y uno de los metales más relevantes para las exportaciones nacionales, tuvo un crecimiento más contenido. Su producción acumulada entre enero y junio aumentó 1,9% frente al mismo periodo de 2025.

La diferencia entre este resultado y el avance registrado por el hierro resulta importante, ya que mientras algunos metales presentan incrementos de mayor magnitud, el cobre mantiene una expansión moderada, por lo que el resultado del subsector no puede explicarse únicamente por el comportamiento de su principal producto.

El desempeño de este mineral tiene un peso importante en la economía peruana, no solo por su aporte a las exportaciones, sino también por la actividad que moviliza alrededor de las operaciones mineras. Una mayor producción puede impulsar la demanda de proveedores y servicios especializados y contribuir a una mayor generación de recursos para los gobiernos regionales y locales.

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El BEM, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), sitúa estos resultados en un contexto más amplio: la minería sigue siendo una fuente importante de inversión y de recursos para las regiones donde se desarrollan los proyectos.

Sin embargo, el balance del primer semestre no es parejo. Mientras el hierro muestra un fuerte repunte y el estaño y el molibdeno mantienen resultados positivos, el cobre avanza a un ritmo más moderado. Esa diferencia entre metales marca el desempeño de la producción minera en lo que va del año y deja abierta la pregunta de cuánto podrá sostenerse este impulso durante los próximos meses.

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