Festival vareliano, por Mirko Lauer

A un siglo de su nacimiento, el país sigue honrando a Blanca Varela y a su poesía. Ella es una de las dos homenajeadas de la FIL este año; Lumen ha publicado Vértebra perdida, una biografía escrita por Fietta Jarque (comentada aquí el pasado 24 de junio), y Personaje Secundario lanza una primera entrega de los ocho poemarios de la autora.

Cayre Alfaro, el editor, empieza por Falso teclado, el más reciente de los poemarios (el más ácido), e irá retrocediendo en el tiempo hasta reunir la obra en tomos independientes, a lo largo de cinco años. Este libro aparece en la FIL y también en la feria alternativa Fiebre, en el local de la Asociación Guadalupana (av. Alfonso Ugarte N.° 1398).

Presentan Falso teclado en Fiebre los poetas Diana Moncada, de Venezuela; Héctor Hernández, de Chile; y Omar Chauvié, de Argentina.

Aparte de las dos novedades mencionadas, otros aprovecharán para seguir editando la obra de Varela en varios formatos, siempre atractivos para el público. Está claro que hay en el Perú un enérgico movimiento de poesía escrita por mujeres y que Varela es vista como su cúspide, luego de haber sido una importante impulsora.

Roberto Paoli advierte que Abelardo Oquendo observó ("con una feliz imagen que parece sacada del contexto vareliano") que "esta poesía se alimenta de pérdidas, es una chispa que brota del choque de dos manos por coger una chispa". Paoli también cita a Julio Ortega: "no rinde sus encuentros, no accede al diálogo [y que], indefectiblemente, aparece y huye".

En realidad son tres las novedades limeñas de las dos ferias, pues Mario Montalbetti está presentando la edición peruana de El más crudo invierno (Personaje Secundario), sus notas sobre la poesía de Varela. El libro ya había aparecido en Ciudad de México, en 2016, y en Buenos Aires, en 2024. Presentan en Fiebre, el sábado 1 de agosto, el autor y Rodrigo Vera; este viernes 31.

El libro de Montalbetti es un estupendo acompañante de los versos de Varela, como ha hecho notar Eleonora Cróquer, pues articula problemáticas sobre la existencia, el deseo, la desnudez y el lenguaje.

Estamos, pues, en una nueva temporada para leer lo femenino. A Magdalena Chocano, a Carmen Ollé, a Roxana Crisólogo, a Rosella Di Paolo, a Giovanna Pollarolo, a Teresa Cabrera. A todas, si el tiempo da.