Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 21 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, miércoles 21 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,365 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 21 de enero?
Banco de la Nación
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.410
BBVA
- Compra: S/3.278
- Venta: S/3.437
Scotiabank
- Compra: S/3.310
- Venta: S/3.448