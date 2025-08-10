Precio del dólar en Perú HOY, domingo 10 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio del dólar para HOY, domingo 10 de agosto. En el mercado paralelo, la cotización del tipo de cambio alcanza los S/3,515 la compra y S/3,540 la venta, según la web cuantoestáeldolar.pe. Además, el Banco Central de Reserva (BCRP) señala que el dólar cerró en S/3,541 el último 8 de agosto.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 10 de agosto?

BCP

Compra:S/3,514

Venta: S/3,532

Banco de la Nación

Compra: S/3,470

Venta: S/3,600

BBVA

Compra: S/3,428

Venta: S/3,608

Interbank

Compra: S/3,485

Venta: S/3,580

Scotiabank

Compra: S/3,503

Venta: S/3,544.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/ 3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/ 3,75 y S/ 3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/ 3,75 y S/ 3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/ 3,76 por dólar en febrero a S/ 3,75 en marzo.